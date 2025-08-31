France - Brésil : le retour d'une cadre au cœur d'un large turnover

À Exeter ce dimanche, les Bleues défient le Brésil pour leur deuxième match de Coupe du monde de Rugby. Une occasion pour elles de conforter la première place du groupe D malgré un XV profondément remanié.

Après une victoire inaugurale contre l'Italie (24-0), solide sur le plan défensif mais encore perfectible offensivement, les Tricolores veulent désormais monter en puissance. La rencontre s'annonce largement à leur portée face à une équipe brésilienne en plein apprentissage, mais le staff entend aussi capitaliser sur ce rendez-vous pour élargir son réservoir. C'est ainsi qu'un large remaniement a été opéré, avec pas moins de onze changements dans le XV de départ.

Une hiérarchie à bousculer

Face au Brésil, les titulaires du jour voudront sans doute tirer leur épingle du jeu et marquer des points dans un groupe où la concurrence est forte. Pour David Ortiz, le co-sélectionneur tricolore avec Gaëlle Mignot, cette confrontation doit avant tout servir de laboratoire : " C'est une Coupe du monde, chaque minute compte, peu importe l'adversaire. On veut que chaque joueuse ait sa place et contribue au projet collectif. " Le retour de Pauline Bourdon Sansus, après suspension, illustre parfaitement cette volonté d'allier rythme compétitif et intégration.

Ce turnover massif, avec onze changements par rapport au XV aligné contre l'Italie, illustre donc la volonté du staff de ménager ses cadres tout en donnant du temps de jeu à l'ensemble des 32 sélectionnées. La charnière sera confiée à l'expérimentée Bourdon Sansus et à Lina Queyroi, tandis qu'Émilie Boulard occupera le poste d'arrière. En première ligne, Agathe Gérin sera titulaire au talon, encadrée par Rose Bernadou et Annaëlle Deshaye. La deuxième ligne, très jeune, associera Hina Ikahehegi et Taïna Maka.

La troisième ligne incarne le symbole de cette rotation. Autour de Léa Champon et de la puissante Séraphine Okemba, la benjamine Marie Morland, 20 ans, honorera sa toute première sélection. Côté lignes arrières, Gabrielle Vernier conserve sa place au centre et sera associée à Nassira Konde, tandis que Marine Ménager, capitaine du jour, glisse à l'aile, en compagnie de Kelly Arbey. Sur le banc, Makarita Baleinadogo attend elle aussi sa première cape. " C'est important que toutes les filles se sentent actrices de la compétition ", a insisté Mignot.

Raquel Kochhann, miraculée et figure des Yaras

En face, le Brésil aborde ce rendez-vous avec une expérience encore limitée à XV. Battues lourdement par l'Afrique du Sud (66-6) lors de leur premier match, les Yaras découvrent l'exigence d'une Coupe du monde. Une joueuse retient particulièrement l'attention dans l'effectif auriverde : Raquel Kochhann. Véritable miraculée, la demi d'ouverture a survécu à deux cancers (sein et sternum) et subi une double mastectomie avant de redevenir l'un des visages du rugby brésilien. Porte-drapeau de la délégation aux Jeux de Paris en 2024, elle a inscrit les premiers points de l'histoire de son pays dans la compétition face à l'Afrique du Sud. " Le rugby m'a enseigné la fraternité et la résilience. Sans ce sport et mes coéquipières, je n'aurais pas traversé mes épreuves ", confie-t-elle. Une trajectoire hors du commun qui rappelle que, bien au-delà du score attendu dimanche, ce match sera aussi une histoire de rencontres humaines et de valeurs universelles.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette deuxième rencontre des Bleues lors de cette Coupe du Monde de Rugby féminine aura lieu ce dimanche à 17h45 au stade Sandy Park d'Exeter.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Brésil ?

Cette rencontre sera diffusée exclusivement sur France 2.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner ce match en streaming vous pouvez vous connecter sur la plateforme France TV (gratuitement)

Les compos officielles

Le XV des Bleues : 15. Émilie Boulard ; 14. Marine Ménager, 13. Nassira Konde, 12. Gabrielle Vernier, 11. Kelly Arbey ; 10. Lina Queyroi, 9. Pauline Bourdon-Sansus ; 7. Léa Champon, 8. Marie Morland, 6. Séraphine Okemba ; 5. Hina Ikahehegi, 4. Taïna Maka ; 3. Rose Bernadou, 2. Agathe Gérin, 1. Anaëlle Deshaye.

Remplaçantes : 16. Élisa Riffonneau, 17. Makarita Baleinadogo, 18. Yllana Brosseau, 19. Axelle Berthoumieu, 20. Khoudedia Cissokho, 21. Alexandra Chambon, 22. Lina Tuy, 23. Carla Neisen.

Le XV du Brésil: 15 Fernanda Tenório, 14 Isadora Lopes, 13 Edna Santini, 12 Marina Fioravanti, 11 Yasmim Soares, 10 Maria Gabriela Graf, 9 Luiza Gonzalez Campos, 8 Íris Coluna, 7 Larissa Carvalho, 6 Letícia Medeiros, 5 Letícia Silva, 4 Eshyllen Coimbra, 3 Tais Prioste, 2 Isabela Gomes Saccomanno, 1 Samara Vergara.

Remplaçantes : 16 Natália Jonck, 17 Franciele Barros, 18 Pâmela Santos, 19 Ana Carolina Santana, 20 Camilla Ísis Carvalho, 21 Leila Silva, 22 Carolyne Katrine Pereira, 23 Bianca Silva;

Les différentes côtes

Face au Brésil, l'équipe de France reste largement favorite chez les bookmakers

Betclic : France 1,01 / Nul 15,00 / Brésil 12,00.

Winamax : France 1,01 / Nul 14,50 / Brésil 12,00.

Unibet : France 1,01 / Nul 19,80 / Brésil 16,80.

Parions Sports : France 1,01 / Nul 50,00 / Brésil 25,00.