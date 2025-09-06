Bordeaux-Bègles - La Rochelle : un choc explosif pour ouvrir la saison sans deux cadres girondins

Ce samedi, Bordeaux-Bègles reçoit La Rochelle à Chaban-Delmas pour la 1re journée du Top 14, un duel entre voisins très attendu.

L'Union Bordeaux-Bègles n'a pas oublié la dernière finale du Top 14. Après un parcours de haute volée, conclu par un succès historique en Champions Cup, les Girondins avaient l'occasion de décrocher leur premier Bouclier de Brennus. Mais comme en 2023, c'est le Stade Toulousain qui a brisé leurs rêves, malgré une prestation plus aboutie que la saison précédente. Pour cette nouvelle campagne, les hommes de Yannick Bru veulent franchir ce cap qui leur résiste encore. Le défi est immense, et il commence dès ce samedi soir par la réception du Stade Rochelais, un adversaire coriace qui a pris l'habitude de briller à Chaban-Delmas.

Deux renforts de taille pour La Rochelle

Pour cette première journée, l'UBB doit faire face à plusieurs forfaits notables. Le capitaine de jeu Maxime Lucu, blessé au pouce, manquera plusieurs semaines de compétition. C'est donc l'international italien Page-Relo qui tiendra la mêlée aux côtés de Matthieu Jalibert, bien rétabli de son opération au tendon rotulien. Au centre, Van Rensburg, ménagé en préparation, remplacera Yoram Moefana, victime d'une luxation de l'épaule. Derrière, Mousquès suppléera Buros, touché au mollet. Bonne nouvelle toutefois pour les supporters girondins : Cameron Woki, de retour au club, sera titulaire en troisième ligne et apportera toute son énergie dans les rucks.

En face, La Rochelle arrive avec le plein de confiance et quelques renforts de poids. Le club maritime a enregistré les arrivées de Nolan Le Garrec (Racing 92) et de l'arrière géorgien Davit Niniashvili (Lyon), deux atouts de taille pour densifier un effectif déjà impressionnant. Le capitaine Grégory Alldritt mènera un XV rochelais toujours aussi solide, avec Danty et Favre au centre, Hastoy à l'ouverture et Bourgarit au talonnage. Même si Ronan O'Gara doit encore trancher sur certains postes, notamment en deuxième ligne et sur l'aile droite, le Stade Rochelais dispose d'un collectif capable de faire mal à n'importe quelle équipe du championnat.

L'UBB veut inverser la dynamique

Les chiffres ne mentent pas, La Rochelle s'est imposée lors de cinq de ses six dernières venues à Bordeaux, Top 14 et Champions Cup confondus. La saison passée, les Maritimes avaient même réussi à s'imposer deux fois face à l'UBB, à Deflandre (32-22) puis à Chaban-Delmas (10-21). Une série qui confère au match de ce samedi une dimension particulière : l'UBB a l'occasion de briser ce signe noir et de lancer sa saison de la meilleure des manières, tandis que La Rochelle espère confirmer sa mainmise sur ce derby de l'Atlantique.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais aura lieu à 21h05 ce samedi au stade Chaban Delmas. Ce match sera dirigé Kevin Bralley, Il sera assisté de T. Charabas et C. Boulay sur les touches ainsi que de D. Grenouillet à la vidéo.

Sur quelle chaîne TV est diffusé UBB - La Rochelle ?

Cette rencontre de la 1ère journée du Top 14 sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compositions des deux équipes:

Le XV de départ de UBB : 15. Mousques ; 14. Penaud, 13. Depoortere (cap), 12. Janse van Rensburg , 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Page-Relo ; 7. Woki, 8. Gazzotti, 6. Bochaton ; 5. Cazeaux, 4. Palu ; 3. Falatea, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Pacome ; 14. Vunivalu, 13. Favre, 12. Danty, 11. Leyds ; 10. Hastoy, 9. Le Garrec ; 7. Jegou, 8. Alldritt (cap), 6. Botia ; 5. Douglas, 4. Boudehent ; 3. Kuntelia, 2. Bourgarit, 1. Penverne.

Les différentes côtes :

Même si la dynamique dans les face-à-face est en faveur des Rochelais, l'UBB reste largement favori pour choc de la 1ère journée

Betclic : Bordeaux-Bègles 1,40 / Nul 20,00 / La Rochelle 3,00

Unibet: Bordeaux-Bègles 1,38 / Nul 20,00 / La Rochelle 2,98

Winamax : Bordeaux-Bègles 1,38 / Nul 20,00 / La Rochelle 3,00

Parions Sport: Bordeaux-Bègles 1,38 / Nul 20,00 / La Rochelle 3,00



