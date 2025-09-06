DIRECT. Bordeaux-Bègles - La Rochelle : Bielle-Biarrey débloque le match, suivez le match
Ce samedi, Bordeaux-Bègles reçoit La Rochelle à Chaban-Delmas pour la 1re journée du Top 14, un duel entre voisins très attendu.
22:17 - 46' - Premier essai pour Bielle-Biarrey (13-3)
Quelle magnifique inspiration de Jalibert sur un renversement de jeu bordelais, il tente un coup de pied pour tromper la vigilance adverse. Bielle-Biarrey surgit au bon endroit pour capter le cuir et aller l'aplatir sans soucis. Jalibert transforme l'essai
22:15 - 43' - Drop tenté par Hastoy
Le demi d'ouverture Rochelais tente un drop à vingt mètres des poteaux, c'est contré par la défense bordelaise
22:11 - Début de seconde période !
C'est reparti pour la deuxième période de cette rencontre entre l'UBB et La Rochelle
21:55 - Mi-temps à Chaban Delmas
Les défenses ont pris le dessus dans cette première mi-temps deux équipes joueuses mais qui manquent de lucidité dans les derniers mètres. l'UBB mène aux points face à La Rochelle (6-3)
21:51 - 39' - Essai annulé par Page-Relo
Sur un contre limpide suite à une perte de balle de Aldritt, Botia a du mal à garder le ballon à la récupération bien pressé par Jalibert et Depoortere. L'action finit par un essai de Page-Relo annulé pour un en-avant, mais pénalité pour les bordelais pour un ballon garder au sol par Botia
21:49 - 37' - Le Garrac très discret
Pour le moment le demi de mêlée Rochelais a du mal à tirer son épingle de jeu tout comme Antoine Hastoy qui commet quelques erreurs dans les transmissions
21:44 - 33' - Jalibert donne l'avantage aux Bordelais (6-3)
Les Girondins repassent enfin devant au score grâce à une pénalité de 20 mètres de Mathieu Jalibert. 6-3 pour l'UBB
21:41 - 30' - Aldritt réclame une faute
Dépossédé du ballon sur un grattage à terre, Grégory Aldritt réclame une faute mais l'arbitre ne bronche pas.
21:36 - 28' - Depoortere n'aplatit pas
Lancé par Jalibert, Depoortere entre en force dans l'en-but rochelais mais le ballon lui échappe des mains. Pas d'essai pour l'UBB
21:35 - 26' - Penaltouche pour l'UBB
Enfin une attaque dangereuse pour les Girondins avec une penaltouche dans les 22 mètres rochelais grâce à un dégagement de Jalibert
21:30 - 23' - Lamothe présent au grattage
Les Girondins passent beaucoup de temps dans leur moitié de terrain mais s'en sortent bien dans les phases défensives grâce à la présence de Maxime Lamothe
21:26 - 19' - Les Bordelais respirent enfin
Les joueurs de Yannick Bru ont enfin réussi à sortir de leur moitié de terrain grâce notamment à Cameron Woki qui a réussi une belle interception sur la touche
21:24 - 16' - Essai refusé pour Leyds
Leyds pensait avoir marqué le premier essai pour le Stade Rochelais mais l'arbitre a refusé l'essai pour une obstruction de Favre qui empêche son vis-à-vis girondin de jouer le ballon
21:20 - 14' - Conditions difficiles
Beaucoup de joueurs réclament déjà de l'eau au terme de ce premier quart d'heure, il fait très chaud ce soir à Bordeaux.
21:17 - 10' - Jalibert répond à Hastoy (3-3)
Les Bordelais parviennent rapidement à recoller au score grâce à une belle offensive qui a abouti à la pénalité de Mathieu Jalibert (3-3)