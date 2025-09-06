DIRECT. Bordeaux-Bègles - La Rochelle : Bielle-Biarrey débloque le match, suivez le match

Ce samedi, Bordeaux-Bègles reçoit La Rochelle à Chaban-Delmas pour la 1re journée du Top 14, un duel entre voisins très attendu.

En direct

22:17 - 46' - Premier essai pour Bielle-Biarrey (13-3) Quelle magnifique inspiration de Jalibert sur un renversement de jeu bordelais, il tente un coup de pied pour tromper la vigilance adverse. Bielle-Biarrey surgit au bon endroit pour capter le cuir et aller l'aplatir sans soucis. Jalibert transforme l'essai

22:15 - 43' - Drop tenté par Hastoy Le demi d'ouverture Rochelais tente un drop à vingt mètres des poteaux, c'est contré par la défense bordelaise

22:11 - Début de seconde période ! C'est reparti pour la deuxième période de cette rencontre entre l'UBB et La Rochelle

21:55 - Mi-temps à Chaban Delmas Les défenses ont pris le dessus dans cette première mi-temps deux équipes joueuses mais qui manquent de lucidité dans les derniers mètres. l'UBB mène aux points face à La Rochelle (6-3)

21:51 - 39' - Essai annulé par Page-Relo Sur un contre limpide suite à une perte de balle de Aldritt, Botia a du mal à garder le ballon à la récupération bien pressé par Jalibert et Depoortere. L'action finit par un essai de Page-Relo annulé pour un en-avant, mais pénalité pour les bordelais pour un ballon garder au sol par Botia

21:49 - 37' - Le Garrac très discret Pour le moment le demi de mêlée Rochelais a du mal à tirer son épingle de jeu tout comme Antoine Hastoy qui commet quelques erreurs dans les transmissions

21:44 - 33' - Jalibert donne l'avantage aux Bordelais (6-3) Les Girondins repassent enfin devant au score grâce à une pénalité de 20 mètres de Mathieu Jalibert. 6-3 pour l'UBB

21:41 - 30' - Aldritt réclame une faute Dépossédé du ballon sur un grattage à terre, Grégory Aldritt réclame une faute mais l'arbitre ne bronche pas.

21:36 - 28' - Depoortere n'aplatit pas Lancé par Jalibert, Depoortere entre en force dans l'en-but rochelais mais le ballon lui échappe des mains. Pas d'essai pour l'UBB

21:35 - 26' - Penaltouche pour l'UBB Enfin une attaque dangereuse pour les Girondins avec une penaltouche dans les 22 mètres rochelais grâce à un dégagement de Jalibert

21:30 - 23' - Lamothe présent au grattage Les Girondins passent beaucoup de temps dans leur moitié de terrain mais s'en sortent bien dans les phases défensives grâce à la présence de Maxime Lamothe

21:26 - 19' - Les Bordelais respirent enfin Les joueurs de Yannick Bru ont enfin réussi à sortir de leur moitié de terrain grâce notamment à Cameron Woki qui a réussi une belle interception sur la touche

21:24 - 16' - Essai refusé pour Leyds Leyds pensait avoir marqué le premier essai pour le Stade Rochelais mais l'arbitre a refusé l'essai pour une obstruction de Favre qui empêche son vis-à-vis girondin de jouer le ballon

21:20 - 14' - Conditions difficiles Beaucoup de joueurs réclament déjà de l'eau au terme de ce premier quart d'heure, il fait très chaud ce soir à Bordeaux.