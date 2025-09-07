Clermont - Toulouse : bousculé, le Stade réagit bien, suivez le match en direct

Face à Clermont, Toulouse s'apprête à lancer sa saison de Top 14. Si le Michelin reste une forteresse difficilement prenable, les Toulousains connaissent la recette pour y jouer les troubles fêtes.

En direct

21:48 - Toulouse domine la mêlée (35') Sur la mêlée légèrement dans son camp, Toulouse met à mal le pack adverse et récupère une pénalité. Pénaltouche toulousaine à suivre à 25 mètres de l'en but auvergnat.

21:46 - Pénalité de Ramos (14-17) A 30 mètres sur la droite, Ramos ne se fait pas prier et ajuste la pénalité. Toulouse repasse devant, 14-17.

21:45 - Pénalité contre Clermont (32') Massa est sanctionné sur le ruck pour avoir mis les mains au sol avant de placer un grattage. Ramos va tenter les points.

21:44 - Plummer remet Clermont à hauteur (14-14) Plummer passe la pénalité de quasiment 50 mètres pour remettre Clermont à hauteur. 14-14 entre les deux équipes.

21:42 - Arbitrage vidéo (30') Monsieur Rousselet demande l'arbitrage vidéo pour un potentiel plaquage à la tête de Meafou sur Lanen. On va rester sur une simple pénalité tandis que Lanen doit sortir sur commotion. Plummer va tenter la pénalité de quasiment 50 mètres sur la droite.

21:40 - Jauneau solide sous la chandelle (29') Sous la chandelle allumée par Ramos, Jauneau capte parfaitement le ballon sur sa ligne des 10 mètres. Il relance dans l'axe et est bien plaqué par Ntamack.

21:38 - Plummer relance Clermont (11-14) Après avoir connu un trou d'air depuis quelques minutes, Plummer profite d'une faute toulousaine pour ajuster une pénalité le long de la touche sur la droite. Clermont revient, 11-14.

21:35 - Toulouse double la mise ! En force, Cramont marque sous les perches et permet à Toulouse de passer devant. Une action qui a suivi un lancé manqué de Massa. La défense clermontoise d'effrite peu à peu. Essai transformé par Ramos. Toulouse mène 14 à 8.

21:32 - Le contre éclair du Stade Toulousain ! Derrière un excellent jeu au pied de Darricarrère, Ramos crochète Tauzin passé au travers avant de remonter le ballon. Le long de la ligne de touche, Tixeront sauve les siens en poussant en touche son vis à vis. Touche clermontoise à suivre à 30 mètres.

21:31 - La réaction clermontoise (20') Les hommes d'Urios profitent d'un ballon tombé pour lancer un contre avec Jauneau touché sur l'aile. Il repique dans l'axe à hauteur des 22 mètres toulousains. Plummer enchaîne avec un jeu au pied au ras trop fort.

21:29 - Essai de Graou ! (8-7) Après une superbe percée de Jeloch qui déchire le rideau clermontois, Jelonch sert Graou à l'intérieur qui résiste au retour de Loaloa. Toulouse réduit l'écart ! Essai transformé par Ramos. (8-7)

21:27 - Carton jaune contre Olovan (17') Les hommes d'Urios vont évoluer à 14 pour les 10 prochaines minutes. Ojovan paie l'indiscipline auvergnate dans la zone de marque.

21:25 - Sortie précipitée de T.Ntamack (15') Sonné, le troisième ligne toulousain laisse sa place à Cros.

21:23 - Grosse défense clermontoise à 5 mètres (15') Alors que les Toulousains enchaînent les temps de jeu à cinq mètres de l'en but clermontois, les Jaunards tiennent. Jauneau est à la faute sur le ruck. Nouvelle pénalité en faveur des hommes de Mola.

21:21 - Tauzin sanctionné (13') L'ancien ailier toulousain est sanctionné pour un plaquage un peu haut sur Akhi. Simple pénalité selon Monsieur Rousselet. les Toulousains filent en touche, à 22 mètres.

21:20 - Ntamack lancé plein fer (12') Dans l'axe du terrain, le troisième ligne toulousain casse le plaquage de Lanen pour gagner quelques mètres. Les hommes de Mola ne parviennent pas à franchir, à 35 mètres de la ligne d'en but clermontoise. Monsieur Rousselet met un terme à l'action, Pita Akhi est au sol.

21:18 - Plummer ajuste la pénalité (8-0) L'ouvreur Néo-Zélandais bonifie la bonne entrée en matière des Clermontois dans cette partie en ajustant la pénalité face aux perches. (8-0)

21:17 - Nouvelle pénalité pour Clermont (10') Après un plaquage sans ballon de Meafou, Clermont dispose d'une pénalité sous les perches. Plummer va tenter la pénalité.

21:16 - Toulouse à la faute (9') Face à la grosse défense clermontoise, les Toulousains se mettent à la faute pour un hors jeu. Plummer trouve une touche à hauteur des 22 mètres adverses.

21:14 - Essai de Massa ! (5-0) Clermont, comme la saison dernière, peut compter sur sa puissance physique sur ballon porté. A 5 mètres, les hommes d'Urios font parler leur puissance avant que Massa ne file à l'essai. Plummer manque la transformation. On en reste à 5-0.

21:12 - Superbe jeu au pied de Jauneau (6') Jauneau signe un sublime 50-22, permettant à Massa de bénéficier d'un lancer à 5 mètres de l'en but toulousain. Un superbe geste qui réveille le Michelin.

21:11 - Nouvel en avant toulousain (4') Les hommes d'Ugo Mola ont le ballon en ce début de match mais ne parviennent pas à trouver de la continuité. Mêlée introduction Jauneau à suivre, au niveau de sa ligne des 10 mètres.

21:11 - Toulouse dominant d'entrée (3') A l'image de cette percussion de Meafou à l'entrée des 22 mètres locaux, les Toulousains tentent de mettre de rythme. Cramont commet un en avant, l'occasion pour Hamdaoui de dégager au pied.

21:09 - Sowakula capte le coup d'envoi (1') Le troisième ligne centre clermontois est impeccable sur le renvoi. Jauneau est ensuite contré sur son jeu au pied par dessus.