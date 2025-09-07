Clermont - Toulouse : l'ogre toulousain entame la défense de son titre en terrain conquis

Face à Clermont, Toulouse s'apprête à lancer sa saison de Top 14. Si le Michelin reste une forteresse difficilement prenable, les Toulousains connaissent la recette pour y jouer les troubles fêtes.

C'est un choc historique alléchant que nous propose cette première journée de Top 14. Devant un stade Marcel-Michelin annoncé à guichets fermés, les deux seules écuries du rugby français à ne jamais avoir connu la deuxième division vont croiser le fer ce dimanche soir (21h00). Triple champion en titre, le Stade Toulousain, cette saison encore, s'avance comme l'ogre à battre. Et si la tâche s'annonce évidemment ardue pour Clermont, qui reste sur trois défaites consécutives au Michelin face aux Haut-Garonnais, les Jaunards compteront sur leur effervescent public pour lancer leur saison de la meilleure des manières. Il faut dire que Clermont a globalement du mal face au Stade Toulousain. Les hommes de Christophe Urios restent en effet sur six défaites consécutives face à cet adversaire.

Pour ce choc, le coach clermontois peut compter sur un effectif quasiment au complet. C'est pourquoi il aligne une charnière composée de Jauneau et Plummer, recrue star de l'ASM à l'intersaison en provenance des Blues. À l'inverse les Toulousains, bien que disposant d'un effectif XXL, s'avancent avec des absences comme celles de Dupont, Willis, Capuozzo, Costes ou encore Thomas. Ugo Mola peut malgré tout coucher sur le papier une composition d'équipe intéressante ou l'on retrouve notamment les frères Ntamack, Lebel ou encore Ramos avec Cramont en capitaine.

A quelle heure suivre la rencontre Clermont - Toulouse ?

Clermont - Toulouse se disputera à 21h05 au stade Marcel-Michelin de Clermont.

Sur quelle chaîne voir Clermont - Toulouse ?

Clermont - Toulouse est à retrouver sur Canal+.

Quelles sont les compositions de Clermont - Toulouse ?

Pour Clermont. 15. Hamdaoui ; 14. Tauzin, 13. Loaloa, 12. Darricarrère, 11. Fall ; (o) 10. Plummer, (m) 9. Jauneau (cap) ; 7. Hemery, 8. Sowakula, 6. Tixeront ; 5. Ceyte, 4. Lanen ; 3. Ojovan, 2. Massa, 1. Falgoux.

Pour Toulouse. 15. Ramos ; 14. Delibes, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Jelonch, 8. T. Ntamack, 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Cramont (cap), 1. Neti.