DIRECT. France - Afrique du Sud : suivez le match

Ce dimanche, les Bleues défient l'Afrique du Sud en phase de poules de la Coupe du monde féminine de rugby. Un défi physique attend le XV de France avec la première place du groupe en vue. Suivez le match en direct.

En direct

17:30 - "La Coupe du monde représente tout" En conférence de presse, le sélectionneur des Springbok Women a justifié sa décision de faire tourner son effectif malgré la possibilité de perdre la tête du groupe : "J'ai confiance en chacune de ces joueuses pour faire le travail, c'est pour ça qu'elles sont là. La victoire contre l'Italie nous a facilité la tâche pour faire tourner. Ensuite, plusieurs d'entre elles ont laissé leur corps sur le terrain lors des deux premiers matchs. On peut donc les faire souffler, et j'écoute le docteur ainsi que le préparateur physique, qui m'ont conseillé que certaines filles prennent un peu de repos, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. La Coupe du Monde représente tout pour ces 32 joueuses, et la dernière chose que j'aurais voulu, c'est repartir d'ici en laissant certaines d'entre elles sans avoir mis un pied sur le terrain. Pendant des années, elles se seraient dit : "J'étais à la Coupe du Monde, mais je n'ai jamais eu ma chance." Le rugby, c'est très important, mais les gens le sont encore plus."

17:25 - De nombreux changements, le XV de l'Afrique du Sud Le sélectionneur Swys de Bruin l'avait promis : les 32 joueuses de son groupe sont utilisées avant les phases finales. Voici le XV sud-africain : 15 Byrhandré Dolf, 14 Jakkie Cilliers, 13 Eloise Webb, 12 Chumisa Qawe, 11 Maceala Samboya, 10 Mary Zulu, 9 Nadine Roos, 8 Aseza Hele, 7 Catha Jacobs, 6 Lerato Makua, 5 Anathi Qolo, 4 Vainah Ubisi, 3 Babalwa Latsha (c), 2 Micke Gunter, 1 Yonela Ngxingolo.

17:20 - Sur quelle chaîne regarder France - Afrique du Sud ? Détenteur des droits TV de la Coupe du monde féminine de rugby, France 2 diffusera l'affiche entre les Bleues et les Springbok Women.

17:15 - Mignot : "Un message à faire passer" Co-sélectionneuse du XV de France féminin, Gaëlle Mignot garde un souvenir amer de cet entraînement : "Elles étaient en tournée en France et c'était l'occasion pour nous de les accueillir et faire un entraînement commun. On était en plein Tournoi. La séance avait été musclée, avec beaucoup d'engagement. On a mis du temps à prendre la mesure de ce qui allait se passer mais on a vite compris qu'elles étaient déterminées, qu'elles avaient un message à faire passer et qu'on allait se rencontrer. On y est. Les filles l'ont senti mais nous aussi : elles nous ont fait comprendre que l'Afrique du Sud venait sur la Coupe du Monde pour montrer qu'elles avaient progressé, élevé leur niveau et qu'elles venaient chercher un quart de finale. Elles l'ont démontré sur le terrain avec leur qualification".

17:10 - .. et un dernier entraînement Depuis la dernière confrontation en 2022, la donne a changé. En effet, les Springbok Women se sont entraînées afin de réduire l'écart de niveau face aux nations européennes. En témoigne un entraînement entre les deux nations plus tôt cette année où les Bleues avaient été mises en difficulté dans l'impact physique.

17:05 - Trois confrontations.. Dans l'histoires, les deux nations se sont affrontées à trois reprises pour trois succès tricolores : 55-3 à la Coupe du monde 2014, 46-3 en 2021 dans un match amical et 40-5 durant la Coupe du monde 2022.

17:00 - Une deuxième ligne Feleu - Fall Raclot, le XV de France Pour défier l'Afrique du Sud et tenter de l'emporter, la co-capitaine Manae Feleu est titulaire en seconde ligne, tout comme Madoussou Fall Raclot. En vue depuis le début du Mondial, Marine Ménager est également titularisé : 15. Émilie Boulard ; 14. Marine Ménager, 13. Nassira Konde 12. Gabrielle Vernier, 11. Joanna Grisez ; 10. Lina Queyroi, 9. Pauline Bourdon-Sansus ; 7. Axelle Berthoumieu, 8. Charlotte Escudero, 6. Léa Champon ; 5. Madoussou Fall Raclot, 4. Manaé Feleu ; 3. Rose Bernadou, 2. Agathe Gérin, 1. Yllana Brosseau.

16:55 - L'Afrique du Sud en tête SI les Bleues ont remporté leurs deux premières affiches, c'est également le cas des Springbok Women : 66-6 contre le Brésil, 29-24 face aux Transalpines.

16:50 - Entame parfaite Prétendant au sacre mondial, le XV de France féminin a facilement disposé de l'Italie (24-0) puis du Brésil (84-5).