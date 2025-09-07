France - Afrique du Sud : "Être courageuses en défense"... L'énorme défi qui attend les Bleues

Ce dimanche, les Bleues défient l'Afrique du Sud lors de leur dernier match de phase de poules de la Coupe du monde féminine de rugby. Un défi physique attend le XV de France avec la première place du groupe en ligne de mire.

Après avoir facilement disposé de l'Italie (24-0) puis du Brésil (84-5), le XV de France féminin dispute ce dimanche le dernier match de la phase de poules. À Northampton, elles défient l'Afrique du Sud qui occupe actuellement la tête du groupe D. Si le dernier affrontement remonte à 2022 avec un succès tricolore lors du dernier Mondial (40-5), la donne a changé. En effet, les Springbok Women se sont entraînées afin de réduire l'écart de niveau face aux nations européennes. En témoigne un entraînement entre les deux nations plus tôt cette année où les Bleues avaient été mises en difficulté dans l'impact physique. Pour répondre présent dans l'engagement, la co-capitaine Manae Feleu fait son retour, tandis que Madoussou Fall Raclot est titulaire en deuxième ligne.

Co-sélectionneuse du XV de France féminin, Gaëlle Mignot garde un souvenir amer de cet entraînement : "Elles étaient en tournée en France et c'était l'occasion pour nous de les accueillir et faire un entraînement commun. On était en plein Tournoi. La séance avait été musclée, avec beaucoup d'engagement. On a mis du temps à prendre la mesure de ce qui allait se passer mais on a vite compris qu'elles étaient déterminées, qu'elles avaient un message à faire passer et qu'on allait se rencontrer. On y est. Les filles l'ont senti mais nous aussi : elles nous ont fait comprendre que l'Afrique du Sud venait sur la Coupe du Monde pour montrer qu'elles avaient progressé, élevé leur niveau et qu'elles venaient chercher un quart de finale. Elles l'ont démontré sur le terrain avec leur qualification".

Tout comme sa sélectionneuse, Manae Feleu s'attend à une rencontre compliquée : "Notre équipe est un peu plus légère, et du coup on va pouvoir courir et tenir sur la longueur. On sait que les vingt à quarante premières minutes vont être assez rudes. On va devoir être courageuses en défense, sur les impacts et en attaque. Il ne faut surtout pas lâcher, le match va durer 80 minutes. Il faut qu'on se déplace beaucoup et qu'on arrive à les déplacer pour pouvoir, ensuite, mettre en place notre jeu". Cet après-midi, les Bleues visent la tête du groupe D de la Coupe du monde féminine. Pour cela, elles sont dans l'obligation de l'emporter face aux Sud-Africaines.

Les 32 joueuses utilisées

Le sélectionneur Swys de Bruin l'avait promis : les 32 joueuses de son groupe sont utilisées avant les phases finales. Pour la première fois dans ce tournoi, Babalwa Latsha portera le brassard, alors que Mary Zulu est appelée à l'ouverture. Après les deux victoires contre les Brésiliennes (66-6) puis face aux Transalpines (29-24), les joueuses de l'hémisphère sud visent la passe de trois et un exploit face aux Bleues.

En conférence de presse, le sélectionneur a justifié sa décision de faire tourner son effectif malgré la possibilité de perdre la tête du groupe : "J'ai confiance en chacune de ces joueuses pour faire le travail, c'est pour ça qu'elles sont là. La victoire contre l'Italie nous a facilité la tâche pour faire tourner. Ensuite, plusieurs d'entre elles ont laissé leur corps sur le terrain lors des deux premiers matchs. On peut donc les faire souffler, et j'écoute le docteur ainsi que le préparateur physique, qui m'ont conseillé que certaines filles prennent un peu de repos, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. La Coupe du Monde représente tout pour ces 32 joueuses, et la dernière chose que j'aurais voulu, c'est repartir d'ici en laissant certaines d'entre elles sans avoir mis un pied sur le terrain. Pendant des années, elles se seraient dit : "J'étais à la Coupe du Monde, mais je n'ai jamais eu ma chance." Le rugby, c'est très important, mais les gens le sont encore plus."

À quelle heure débute France - Afrique du Sud ?

Le coup d'envoi du dernier match de poules de la Coupe du monde féminine de rugby opposant la France à l'Afrique du Sud est prévu dimanche 7 septembre à 17h45 au Franklin's Gardens de Northampton (Angleterre).

Sur quelle chaîne regarder France - Afrique du Sud ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde féminine de rugby, France 2 diffusera l'affiche entre les Bleues et les Springbok Women.

Comment regarder France - Afrique du Sud en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le dernier match de poules du XV de France dans cette Coupe du monde féminine face aux Sud-Africaines sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv.

Quels sont les XV de France - Afrique du Sud ?

France : 15. Émilie Boulard ; 14. Marine Ménager, 13. Nassira Konde 12. Gabrielle Vernier, 11. Joanna Grisez ; 10. Lina Queyroi, 9. Pauline Bourdon-Sansus ; 7. Axelle Berthoumieu, 8. Charlotte Escudero, 6. Léa Champon ; 5. Madoussou Fall Raclot, 4. Manaé Feleu ; 3. Rose Bernadou, 2. Agathe Gérin, 1. Yllana Brosseau.

Afrique du Sud : 15 Byrhandré Dolf, 14 Jakkie Cilliers, 13 Eloise Webb, 12 Chumisa Qawe, 11 Maceala Samboya, 10 Mary Zulu, 9 Nadine Roos, 8 Aseza Hele, 7 Catha Jacobs, 6 Lerato Makua, 5 Anathi Qolo, 4 Vainah Ubisi, 3 Babalwa Latsha (c), 2 Micke Gunter, 1 Yonela Ngxingolo.

