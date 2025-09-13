DIRECT. Toulouse - Perpignan : face à un USAP trop tendre, le Stade Toulousain confirme son statut, suivez le match
Après un premier acte plutôt laborieux, le Stade Toulousain a su hausser le niveau et faire la différence face à un USA Perpignan beaucoup moins fringant en seconde période. Il s'impose largement lors de cette rencontre de la 2ème journée du Top 14 (31-13)
18:51 - Point au classement
Avec cette victoire autoritaire sur Perpignan (31-13) ponctué par le bonus offensif, le Stade Toulousain rejoint en tête du Top 14 le LOU et la Section Paloise (9 points). Perpignan est actuellement 11ème avec 2 défaites en 2 matches
18:23 - TOULOUSE S'IMPOSE AVEC LA MANIERE (31-13)
Victoire avec le bonus offensif pour le Stade Toulousain face à l'USA Perpignan (31-13) après un premier acte plutôt laborieux. Deuxième victoire en deux matches pour les champions de France
18:22 - 77' - Le Stade Toulousain en gestion
Les hommes d'Ugo Mola ne veulent pas forcer dans cette fin de rencontre et essaye de conserver le cuir sans forcer les percées face à un USAP spectateur
18:17 - 73' - L'USAP résigné
A quatorze pour cette fin de rencontre, les Catalans ont de plus en plus de mal à ressortir les ballons proprement et laissent Toulouse dicter le jeu
18:12 - 70' - Pas d'essai de Willis
La vidéo confirme que Jack Willis n'a pas réussi à aplatir le cuir suffisamment. Le score reste à 31-13
18:10 - 69' - Arbitrage vidéo pour un possible essai
Willis parvient à aplatir après une neuvième pénalité contre l'USAP mais l'arbitre demande la vérification de la vidéo
18:06 - 66' - Graou stoppé
Sur un contre toulousain, Paul Graou est stoppé à quelques mètres de l'en but mais l'action confirme la grosse domination toulousaine
18:01 - 61' - Les Toulousains maintiennent la pression
En grosse difficulté physiquement les catalans ne parviennent plus à dépasser la moitié de terrain des Toulousains qui continuent de presser leur adversaire
17:56 - 56' - Verger offre le point de bonus offensif (31-13)
Sur un énorme travail de protection de Jack Willis, Clément Verger parvient à passer en force et aplatir dans l'axe. Il marque l'essai qui offre le point de bonus offensif au Stade Toulousain. N'tamack transforme l'essai
17:55 - 55' - Ramos déjà en récupération
Thomas Ramos remplacé, est déjà en phase de récupération sur son vélo, tout sourire avec Joshua Brennan
17:50 - 53' - L'essai de Barassi (vidéo)
Revivez en vidéo le premier essai de la rencontre marqué par Pierre-Louis Barassi
Premier essai du champion à domicile ! ????— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 13, 2025
Pierre-Louis Barassi donne l'avantage aux Toulousains face à l'USAP #TOP14 pic.twitter.com/DPxKls7Iau
17:42 - 46' - Delibes soulage les siens (24-13)
Grâce à un superbe renversement de jeu des Toulousains, Delibes marque le troisième essai sur une passe de Ramos. Ce dernier transforme encore une fois l'essai
17:40 - 44' - Grosse défense de l'USAP
Les Catalans sont parfaitement organisés en défense et empêchent les Toulousains de franchir les 10 derniers mètres
17:40 - 49' - L'USAP dans le dur
Le début de seconde période est très compliqué pour les catalans. Les hommes de Frank Azéma ne parviennent pas à dépasser leur moitié de terrain sous la pression toulousaine