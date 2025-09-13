DIRECT. Toulouse - Perpignan : face à un USAP trop tendre, le Stade Toulousain confirme son statut, suivez le match

Après un premier acte plutôt laborieux, le Stade Toulousain a su hausser le niveau et faire la différence face à un USA Perpignan beaucoup moins fringant en seconde période. Il s'impose largement lors de cette rencontre de la 2ème journée du Top 14 (31-13)

18:51 - Point au classement Avec cette victoire autoritaire sur Perpignan (31-13) ponctué par le bonus offensif, le Stade Toulousain rejoint en tête du Top 14 le LOU et la Section Paloise (9 points). Perpignan est actuellement 11ème avec 2 défaites en 2 matches

18:23 - TOULOUSE S'IMPOSE AVEC LA MANIERE (31-13) Victoire avec le bonus offensif pour le Stade Toulousain face à l'USA Perpignan (31-13) après un premier acte plutôt laborieux. Deuxième victoire en deux matches pour les champions de France

18:22 - 77' - Le Stade Toulousain en gestion Les hommes d'Ugo Mola ne veulent pas forcer dans cette fin de rencontre et essaye de conserver le cuir sans forcer les percées face à un USAP spectateur

18:17 - 73' - L'USAP résigné A quatorze pour cette fin de rencontre, les Catalans ont de plus en plus de mal à ressortir les ballons proprement et laissent Toulouse dicter le jeu

18:12 - 70' - Pas d'essai de Willis La vidéo confirme que Jack Willis n'a pas réussi à aplatir le cuir suffisamment. Le score reste à 31-13

18:10 - 69' - Arbitrage vidéo pour un possible essai Willis parvient à aplatir après une neuvième pénalité contre l'USAP mais l'arbitre demande la vérification de la vidéo

18:08 - 67' - Yato remplacé Yato laisse sa place du côté de l'USAP à l'ancien bordelais Diaby

18:06 - 66' - Graou stoppé Sur un contre toulousain, Paul Graou est stoppé à quelques mètres de l'en but mais l'action confirme la grosse domination toulousaine

18:01 - 61' - Les Toulousains maintiennent la pression En grosse difficulté physiquement les catalans ne parviennent plus à dépasser la moitié de terrain des Toulousains qui continuent de presser leur adversaire

17:56 - 56' - Verger offre le point de bonus offensif (31-13) Sur un énorme travail de protection de Jack Willis, Clément Verger parvient à passer en force et aplatir dans l'axe. Il marque l'essai qui offre le point de bonus offensif au Stade Toulousain. N'tamack transforme l'essai

17:55 - 55' - Ramos déjà en récupération Thomas Ramos remplacé, est déjà en phase de récupération sur son vélo, tout sourire avec Joshua Brennan

17:50 - 53' - L'essai de Barassi (vidéo) Revivez en vidéo le premier essai de la rencontre marqué par Pierre-Louis Barassi

17:42 - 46' - Delibes soulage les siens (24-13) Grâce à un superbe renversement de jeu des Toulousains, Delibes marque le troisième essai sur une passe de Ramos. Ce dernier transforme encore une fois l'essai

17:40 - 44' - Grosse défense de l'USAP Les Catalans sont parfaitement organisés en défense et empêchent les Toulousains de franchir les 10 derniers mètres