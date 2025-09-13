Toulouse - Perpignan : trois cadres toulousains de retour, heure et chaîne TV

Le Stade Toulousain, champion de France, retrouve le stade Ernest-Wallon en accueillant Perpignan ce samedi lors de la 2ème journée du Top 14.

Le Stade Toulousain n'a pas manqué son entrée dans cette nouvelle saison de Top 14, en s'imposant avec autorité sur la pelouse de Clermont (24-34). Pour son premier rendez-vous à Ernest-Wallon, le champion de France en titre pourra compter sur plusieurs retours de poids. Jack Willis, Blair Kinghorn et Julien Marchand, absents à l'Auvergne pour diverses raisons, ont repris l'entraînement collectif et devraient postuler ce duel face à Perpignan. Le public toulousain, déjà enthousiaste après le succès inaugural, s'apprête à retrouver ses cadres pour une rencontre qui marquera aussi le lancement de la saison à domicile.

Mola a l'embarras du choix

Ces retours n'ont rien d'anecdotique. Jack Willis, international anglais, apporte sa puissance et sa science du grattage dans un secteur clé, la troisième ligne. Blair Kinghorn, fraîchement revenu de sa tournée avec les Lions britanniques et irlandais, offre une polyvalence précieuse à l'arrière et à l'ouverture. Quant à Julien Marchand, talonneur et cadre du vestiaire, son retour conforte la stabilité d'un pack déjà impressionnant. L'entraîneur toulousain Ugo Mola, pourra ainsi aligner une équipe plus équilibrée, tant dans l'impact physique que dans la gestion stratégique. Ces renforts viennent consolider une dynamique déjà positive, renforçant la confiance d'un groupe qui vise à nouveau les sommets.

Tout n'est pas cependant réglé pour Toulouse, qui doit composer avec certaines incertitudes. Pita Ahki et Théo Ntamack, tous deux sortis sur commotion à Clermont, ne devraient pas être disponibles pour cette deuxième journée. L'absence de ces cadres impose une réorganisation en trois-quarts, avec peut-être davantage de responsabilités confiées à des joueurs comme Gourgues ou Barassi. De plus, Georges-Henri Colombe et Teddy Thomas, arrivés cet été, ne sont pas encore aptes à débuter la saison. Malgré ces petits contretemps, les Rouge et Noir avancent avec l'ambition claire d'imprimer leur marque dès ce premier rendez-vous devant leurs supporters, où l'exigence restera maximale.

Un USAP largement décimé

En face, Perpignan se présente à Toulouse dans une situation bien différente. L'USAP a mal entamé son championnat en s'inclinant à domicile contre Bayonne (19-26) et doit déjà gérer une cascade de blessures. Le club catalan, qui s'était maintenu la saison dernière grâce à l'Access Match, voit son effectif affaibli par les absences longues durées de Jack McIntyre et Posolo Tuilagi, ainsi que par les pépins physiques de Tristan Tedder et Lucas Velarte. Le poste d'ouvreur, en particulier, est une source d'inquiétude majeure, avec seulement Tommaso Allan et Gabin Kretchmann disponibles. Les dirigeants sondent déjà le marché pour un éventuel joker médical.

La mission s'annonce donc compliquée pour l'USAP, qui ne s'est plus imposée à Ernest-Wallon depuis 2013. L'an dernier, Perpignan avait subi une lourde défaite (41-9) lors de son déplacement en Haute-Garonne, avant de surprendre les Rouge et Noir au retour, lors d'un match sans enjeu pour ces derniers. Ce samedi, les Catalans devront puiser dans leurs ressources mentales et miser sur l'esprit de groupe pour espérer rivaliser. Avec un effectif amoindri et une dynamique fragile, l'objectif sera sans doute de limiter les dégâts face à une équipe toulousaine qui avance déjà avec l'assurance des grands favoris.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Stade Toulousain et Perpignan aura lieu à 16h35 ce samedi au Stade Ernest-Wallon.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - USA Perpignan ?

Cette rencontre de la 2ème journée du Top 14 sera retransmis sur Canal+ Live 4, ainsi que dans le Multiplex sur Canal +.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Compositions probables :

Le XV de départ de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Delibes, 13. Barassi, 12. Gourgues, 11. Lebel ; 10. R. Ntamack, 9. Saito ; 7. Jelonch (cap.), 8. Roumat, 6. Banos ; 5. Flament, 4. Brennan ; 3. Merkler, 2. Cramont, 1. Neti.

Le XV de départ de Perpignan: 15. Dubois ; 14. Veredamu, 13. Duguivalu, 12. Paia'Aua, 11. Joseph ; 10. Allan, 9. Écochard ; 7. Le Corvec, 8. Yato, 6. Hicks ; 5. Warion, 4. Van Tonder ; 3. Brookes, 2. Lotrian, 1. Beria.

Les différentes côtes :

Betclic : Stade Toulousain 1,01 / Nul 50,00 / Perpignan 11,00

Unibet: Stade Toulousain 1,01 / Nul 35,00 / Perpignan 10,50

Winamax : Stade Toulousain 1,01 / Nul 42,00 / Perpignan 12,00

Parions Sport: Stade Toulousain 1,01 / Nul 35,00 / Perpignan 15,00