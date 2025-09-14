France - Irlande : les Bleues dans le dur d'entrée, suivez le match en direct

Les Bleues affrontent l'Irlande dans un quart de finale de Coupe du monde où elles s'avancent en grandes favorites.

14:41 - Superbe grattage de Wafer ! (32') Les Bleues sont en train d'inverse la pression avec Bourdon-Sansus qui joue rapidement la pénalité à la main. Après avoir navigué au large, la demi de mêlée se fait gratter par la troisième ligne irlandaise impeccable sur cette séquence. C'était la première incursion française dans les 22 mètres adverses.

14:39 - L'Irlande imprécise (30') Malgré un dégagement court de Queyroi, l'Irlande se montre hésitante sur cette séquence. Sur une extra passe à 30 mètres, en avant irlandais. Les joueuses de Mignot récupèrent une mêlée.

14:37 - Ballon de contre pour les Tricolores (29') Après un en avant irlandais dans l'axe à 20 mètres, les Tricolores disposent d'un bon contre qu'elles jouent dans le fermé. Feleu commet un en avant.

14:36 - Queyroi sous pression (27') Face au jeu au pied profond d'O'Brien, Queyroi se retrouve à prendre la pression du rideau défensif irlandais monté fort. Bourdon-Sansus trouve ensuite une touche sur sa ligne des 22 mètres.

14:33 - L'Irlande double la mise (0-10) Après avoir resseré la défense tricolore, Reilly ouvre sur l'extérieur avec ses trois quarts. Flood dispose d'espace pour filer dans l'en but. Mini break réalisé par l'Irlande, confirmant sa bonne première période. La transformation est manquée par O'Brien. On en reste à 10-0 pour les joueuses de Scott Bemand.

14:32 - Mêlée à 5 mètres irlandaise (23') Malgré un ballon perdu en touche, les Irlandaises récupèrent une mêlée à 5 mètres après une faute de main tricolore. Les joueuses de Gaelle Mignot son sous l'eau dans ce premier acte.

14:30 - La mêlée française prend la pression (22') Sur la mêlée, les Bleues reculent et sont sanctionnées d'une pénalité. Pénaltouche intéressante à cinq mètres à suivre pour les Irlandaises.

14:29 - Maul gagné par l'Irlande (21') Pour la troisième fois dans ce premier acte, les Irlandaises coffrent Queyroi dans les airs. Nouvelle munition à suivre pour les joueuses de Scott Bemand qui dominent très largement mais ne mènent que de cinq points vent dans le dos.

14:27 - La défense tricolore patiente (20') Face à la pression irlandaise, les Tricolores tiennent bons. Au sol, elles récupèrent la pénalité. Toute petite pénaltouche trouvée par Queyroi à hauteur de sa ligne des 22 mètres.

14:25 - Carton jaune contre Bernadou (19') La pilier droit du XV de France, Bernadou, est sanctionnée d'un carton jaune assortit d'un bunker. Les Françaises, déjà sous pression, vont jouer à 14 pour les 10 prochaines minutes au minimum.

14:23 - L'Irlande encore à la manoeuvre (18') A 40 mètres, l'Irlande envoie du jeu direct. Wafer puis Monaghan percutent plein fer sur Bernadou restée au sol. Arbitrage vidéo pour un potentiel choc tête contre tête. La pilier droit tricolore serait alors dans le collimateur.

14:22 - Bonne séquence française (17') La bonne défense française est récompensée après un petit en avant des joueuses de Scott Bemand. Les Bleues trouvent une touche à 30 mètres par le pied de Bourdon-Sansus par-dessus.

14:21 - L'Irlande dans les 22 mètres (15') Les Irlandaises sont encore à la manoeuvre dans les 22 mètres français. O'Brien opte pour du jeu au pied qui enferme Bourdon-Sansus proche de ses 5 mètres. Ballon perdu par les joueuses de Gaelle Mignot. Quel début de match compliquée pour les Françaises.

14:19 - Queyroi coffrée dans les airs (14') Prise dans l'axe du terrain, Queyroi est coffrée par Campbell dans les airs. Ballon récupéré par les Irlandaises. Les Bleues ne parviennent pas à sortir de leur camp pour l'instant. Renvoi d'en but pour les Tricolores.

14:17 - Grosse défense française (12') Face à un rideau défensif français agressif, O'Brien se résout à opter pour du jeu au pied, c'est suivi d'une réponse de Bourgeois au pied.

14:15 - Les Bleues tentent d'envoyer du jeu (11') Derrière la mêlée, les Bleues partent dans le fermé avec une redoublée autour de Vernier. Les Françaises commettent ensuite un en avant le long de la ligne de touche. Mêlée irlandaise à hauteur de la ligne médiane.

14:13 - O'Brien alterne au pied (10') Première erreur d'O'Brien avec ce jeu au pied trop long qui file en ballon mort. On revient ainsi à une mêlée française sur leur ligne des 10 mètres.

14:12 - L'Irlande reprend l'occupation (8') Après un renvoi parfaitement capté, les Irlandaises bénéficient d'un lancer à 40 mètres de l'en but français. Les Tricolores sont mises sous pression en ce début de partie.

14:10 - Essai de l'Irlande ! (0-5) Après avoir fait le siège de la ligne d'en but français depuis le début de match, l'Irlande parvient à inscrire le premier essai du match grâce à Djougang en force. Transformation manquée par O'Brien. On en reste à 5-0 en faveur de l'Irlande.

14:08 - Première alerte sans frais pour les Bleues ! (4') Après visionnage des images, l'essai irlandais est annulé. Les Tricolores s'en sortent bien alors que l'on revient à une pénalité à cinq mètres pour l'Irlande.

14:07 - Arbitrage vidéo L'arbitre de la rencontre demande à revoir l'action d'essai irlandais avec un potentiel en avant, ce qui annulerait l'essai.

14:05 - Essai de l'Irlande ! (0-7) Superbe entame des Irlandaises qui profitent des imprécisions tricolores devant leur ligne d'en but. En puissance, Monaghan inscrit (déjà) le premier essai de cette partie. C'est transformé par O'Brien. L'Irlande mène 7-0.

14:04 - Grosse défense des Tricolores (2') Après une mêlée stable, l'Irlande part dans le fermé avec Hogan. Le rideau défensif français, bien homogène, récupère la mêlée.