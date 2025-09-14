France - Irlande : "Sereines", les Bleues visent un dernier carré à leur portée

Ce dimanche à 14h00, les Bleues affrontent l'Irlande dans un quart de finale de Coupe du monde où elles seront largement favorites.

À neuf reprises sur les dix dernières éditions de la Coupe du monde, la France a rallié le dernier carré. Face à l'Irlande (ce dimanche à 14h00), les Bleues ont l'occasion de faire la passe de 10. Invaincues en phase de poule, la large victoire du XV de France sur l'Afrique du Sud (57-10) a permis aux joueuses de Gaëlle Mignot d'éviter la Nouvelle-Zélande pour affronter un XV de la Trèfle qui semble largement à portée, d'autant plus que les Bleues sont en pleine confiance : "On est sereines, on est montées en puissance" affirme la co-capitaine Marine Ménager. L'Irlande est en effet un adversaire qui peine à mettre à mal cette équipe de France. Le XV de la Trèfle reste sur huit défaites toutes compétitions confondues face aux Bleues.

Pour cette rencontre, Gaelle Mignot n'a quasiment pas touché à sa composition de départ. Le pack reste intact tandis que Bourgeois est titulaire à la place de Boulard à l'arrière. Arbey prend place sur l'aile, Ménager est repositionnée au centre. Les Françaises vont devoir tout de même se méfier de l'élément fort irlandais, la troisième ligne centre Wafer que Manar Feleu connaît : "Elle a été joueuse de la compétition et a un gros potentiel. Ça va encore être un match où ça va taper fort". Lourdement défaites face aux Néo-Zélandaises lors du dernier match de groupe (40-0), l'Irlande s'avance ultra revancharde comme a averti Ménager pour L'Equipe : "Quand on ne met aucun point et qu'on en prend quarante, on est piqué, on veut montrer un autre visage".

A quelle heure suivre le quart de finale France - Irlande ?

France - Irlande se disputera à 14h00 au Sandy Park d'Exeter.

Sur quelle chaîne voir France - Irlande ?

France - Irlande est à retrouver sur TF1 et en direct commenté sur notre site.

Quelles sont les compositions de France - Irlande ?

France. Bourgeois - Grisez, Ménager, Vernier, Arbey - (o) Queyroi, (m) Bourdon Sansus - Champon, Escudero, Berthoumieu - Fall Raclot, M. Feleu (cap.) - Bernadou, Gérin, Brosseau.

Irlande. Flood - Parsons, Dalton, Higgins, Costigan - (o) O'Brien, (m) Reilly - Hogan, Wafer, Tuite - Monaghan (cap.), Campbell - Djougang, Jones, O'Dowd.