France - Angleterre : les Bleues vaillantes et encore inférieures aux Red Roses, le résumé

Pour espérer d'atteindre pour la première fois la finale de la Coupe du Monde, les Bleues doivent franchir ce samedi le grand obstacle anglais à l'Ashton Gate Stadium de Bristol.

En direct

18:16 - 79' - Cinquième essai des Anglaises (17-35) L'addition devient d eplus en plus salée pour les Françaises, Jones parvient à aplatir le cinquième essai des Anglaises après un joli jeu au pied. Harisson est toujours aussi précise à la transformation

18:14 - 77' - Bourdon Sansus cède sa place La demi de mêlée des Bleues, Pauline Bourdon Sansus laisse sa place à Chambon pour les trois dernières minutes

18:10 - 73' - DOUBLE POUR KOUNDE (17-28) Emilie Boulard allonge la passe vers Nassira Koundé toute seule qui s'en va marquer son deuxième essai. L'essai n'est pas trasnformé

18:05 - 69' - Kildunne tue le suspense (12-28) Grosse erreur de Marine Menager qui dégage mal du pied un renvoi anglais, le ballon revient dans les mains des Anglaises puis celle de Kildunne qui court vers l'en-but toute seule et qui aplatit le quatrième essai des Anglaises. La messe est dite (12-28)

18:02 - 66' - Trop d'indiscipline A l'image de plusieurs mêlées réalisées les Bleues multiplient les erreurs en conquête, on sent les avants bien fatiguées

17:58 - 63' - Les Bleues en souffrance La tendance est entrain de s'inverser, les Anglaises ont repris la possession de la balle

17:55 - 59' - Ward assomme les Bleues (12-19) Sur une mêlée offensive, l'avant anglaise parvient à trouver de l'espace pour aplatir et marquer le troisième essai Anglais. Harrisson transforme l'essai

17:53 - 57' - Les Bleueus restent devant Les protégées de David Ortiz restent dans le camp anglais est essayent de presser les adversaires

17:47 - 52' - ARBEY REMET LA FRANCE DANS LE MATCH (12-14) Magnifique essai de Kelly Arbey qui aprvient à se feaufiler sur le côté gauche avant d'aplatir son essai malgré le retour de deux adversaires. Bourgeois transforme l'essai. La France revient à deux points

17:46 - 50' - Belle séquence française Les Bleues héritent d'une pénalité dans les 22 mètres mais choissisent de la jouer à la main mais les Anglaises ne lâchent rien

17:42 - 47' - COKAYNE CREUSE L'ECART (5-12) Superbe travail sur un maul qui permet aux Anglaises de s'infiltrer dans les 22 mètres Français avec que Cokayne ne termine le travail par un essai. Harisson trasnforme l'essai. Frustrant (5-12)

17:37 - 43' - Les Bleues sous pression Premières minutes difficiles dans ce second acte pour les Bleues qui ne parviennent pas à sortir de leur camp sous la pression anglaise

17:33 - Début de seconde période ! Coup de sifflet du début de la seconde période entre la France et l'Angleterre