France - Angleterre : le moment de briser le complexe anglais, heure et chaîne tv

Pour espérer d'atteindre pour la première fois la finale de la Coupe du Monde, les Bleues doivent franchir ce samedi le grand obstacle anglais à l'Ashton Gate Stadium de Bristol.

L'équipe de France se présente donc face au plus grand défi de son histoire récente, essayer de faire tomber le grand favori anglais pour accéder à la finale tant rêvée de la Coupe du Monde de Rugby. Face aux Red Roses, ultra-favorites et invaincues depuis trois ans, les Bleues se présentent avec l'ambition de briser une série noire de seize défaites consécutives contre leurs rivales. Depuis 2019, la France n'a plus battu l'Angleterre et a connu toutes sortes de revers : frustrants, sévères, voire inquiétants comme le 40-6 encaissé à Mont-de-Marsan en août. Pourtant, les Tricolores veulent croire que ce rendez-vous peut marquer un tournant et offrir enfin une place en finale, le 27 septembre à Twickenham.

Le monde sans Feleu

Cette mission s'est compliquée après la suspension de la capitaine et deuxième ligne Manae Feleu, sanctionnée deux matchs pour un plaquage dangereux en quart de finale contre l'Irlande. Sa perte est un véritable coup dur pour la France. Fer de lance du pack, Feleu apportait puissance, mobilité et un rôle essentiel dans la conquête aérienne. Son absence fragilise la mêlée et le secteur offensif où elle excellait comme première ou seconde porteuse. À ce manque s'ajoute celui d'Axelle Berthoumieu, suspendue elle aussi ainsi que de Johanna Grisez blessée (cuisse) hier à l'entraînement. Ces trois suspensions obligent le staff à revoir en profondeur sa stratégie et sa composition.

La réorganisation a d'abord concerné les avants. En deuxième ligne, Hina Ikahehegi a été choisie pour remplacer numériquement Feleu. À 22 ans, la joueuse de Villeneuve-d'Ascq, future Bordelaise, possède un profil plus massif mais moins mobile que la capitaine. Elle évoluera avec Madoussou Fall Raclot, dont le rôle technique et la qualité en touche seront déterminants pour compenser ce déficit de mobilité. La première ligne a également été ajustée pour sécuriser la mêlée fermée, secteur où les Anglaises excellent. Enfin, la troisième ligne devra trouver de nouveaux équilibres, avec la puissance de Téani Feleu et d'Emeline Gros pour maintenir l'intensité défensive. Ces choix traduisent la volonté du staff de tenir physiquement face au bras de fer attendu.

Mitchell revient à son équipe de départ

Ce pari a été expliqué par le co-sélectionneur David Ortiz, qui a assumé pleinement la titularisation d'Ikahehegi : " Hina a franchi un cap ces dernières semaines. Elle a montré une maturité et une intelligence de jeu qui méritent d'être récompensées. Nous croyons en sa capacité à s'imposer dès le coup d'envoi. " Les entraîneurs ont également renoncé au traditionnel banc en 6-2 pour un 5-3, contraints par les suspensions. La présence de profils dynamiques comme Taïna Maka ou Séraphine Okemba doit permettre d'apporter de l'impact en deuxième partie de match, une fois le combat d'usure engagé. Le leadership sera lui partagé, Marine Ménager endossant le brassard avec le soutien de cadres comme Pauline Bourdon Sansus et Gabrielle Vernier.

En face, l'Angleterre aligne une équipe presque au complet. L'arrière Ellie Kildunne, absente en quart à cause d'une commotion, effectue son retour et redonne de la profondeur à l'attaque anglaise. Devant, la pilier gauche Hannah Botterman est également de retour, renforçant une mêlée déjà impressionnante. John Mitchell a décidé d'aligner le même XI qui a ouvert le bal face aux USA (69-7) lors du premier match qui fut aussi le même qui a défier les Bleues à Mont-Marsan. Ce jour-là, en deuxième ligne, le technicien néo-zélandais avait associé Morwenna Talling à Abbie Ward qui évoluera à domicile puisqu'elle porte les couleurs de Bristol, comme Hannah Botterman, d'ailleurs.

Avec 31 victoires consécutives, dont 16 contre la France, les Red Roses restent largement favorites. Mais les Bleues, malgré les suspensions et les réaménagements forcés, disposent encore d'arguments. Si elles parviennent à contenir la puissance anglaise et à exploiter leurs rares opportunités, elles peuvent espérer créer la surprise ce samedi à Bristol et s'offrir une finale de rêve à Twickenham.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette demi-finale historique Coupe du Monde de Rugby féminine aura lieu ce samedi à 16h30 à l'Ashton Gate Stadium de Bristol.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Angleterre ?

Cette rencontre sera diffusée exclusivement sur TF1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner ce match en streaming vous pouvez vous connecter sur la plateforme TF1+ (gratuitement)

Les compos officielles

Le XV des Bleues : Bourgeois - Arbey, Konde, Vernier, Ménager (cap.) - (o) Arbez, (m) Bourdon Sansus - Champon, T. Feleu, Escudero - Ikahehegi, Fall Raclot - Bernadou, Gérin, Brosseau.

Remplaçantes: Riffonneau, Deshaye, Khalfaoui, Maka, Okemba, Chambon, Tuy, Boulard.

Le XV d'Angleterre: Kildunne - Dow, Jones, Heard, Breach - (o) Harrison, (m) Hunt - Kabeya, Matthews, Aldcroft (cap) - Ward, Talling - Muir, Cokayne, Botterman.

Remplaçantes : Atkin-Davies, Clifford, Bern, Galligan, Feaunati, Packer, Rowland, Sing.

Les différentes côtes

L'équipe d'Angleterre a été finaliste lors des six dernières Coupe du Monde et sera donc logiquement favorite face aux Bleues qui restent sur 16 défaites de suite face à Red-Roses.

Betclic : France 7,50/ Nul 51,00 / Angleterre 1,03.

Winamax : France 9,00/ Nul 32,00 / Angleterre 1,04.

Unibet : France 7,45/ Nul 55,00 / Angleterre 1,03.

Parions Sports : France 8,50/ Nul 35,00 / Angleterre 1,05.