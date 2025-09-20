Top 14. Montpellier - Toulouse : Mola pousse un coup de gueule… chaîne, compos

Dans le cadre de la 3e journée de Top 14, ce samedi 20 septembre, Toulouse, champion de France en titre, se déplace à Montpellier.

En apparence, tout va pour le mieux du monde à Toulouse. Les Rouge et Noir, qui ont raflé les trois derniers Boucliers de Brennus, ont, malgré une préparation raccourcie, réalisé un bon début de saison. Ils sont déjà allés gagner à Clermont (24-34) et ont pris le bonus offensif contre Perpignan (31-13).

Néanmoins, cette dernière sortie à domicile face aux Catalans a irrité Ugo Mola. Au centre de ses joueurs à la suite du succès, l’entraîneur s’est montré très agacé contre l’investissement de son groupe. Il l’a même mis en garde avant ce Toulouse – Montpellier : "C’est certainement le plus mauvais match depuis bien longtemps. On peut se faire plaisir, faire plaisir aux gens… Mais là c’est catastrophique les mecs ! On n’a pas respecté ni l’adversaire, ni nous, ni le boulot qu’on fait dans la semaine. On n’a pas besoin de faire de grandes phrases. On bascule sur autre chose. Rendez-vous lundi. Et je vous le dis : chaque fois que vous prévoyez des trucs après, ça pue la merde ! D’abord le pendant, d’abord le présent et on s’organise pour faire des choses après. Il va falloir vite revenir sur Terre. Vous allez faire un tour d’honneur parce que vous leur avez manqué à tous de respect (aux supporters, NDLR). On se prépare pour la semaine prochaine (Montpellier, NDLR) parce que ça va cogner."

Les Haut-Garonnais s’apprêtent en plus à affronter une bête blessée. Montpellier a déjà cédé une fois à domicile, en ouverture, face à Toulon (17-27). Quand bien même les Cistes ont relevé la tête face à Bayonne en décrochant un bonus défensif (26-23), ils ne comptent qu’un point en deux journées et sont donc en bas de classement (11e). Forcément, il y a donc une grande pression à l’heure d’accueillir l’ogre du Top 14, qui est déjà bien calé en haut du championnat (2e, 9 points).

Dans le cadre de cette 3e journée de championnat, le Top 14 offre une belle partie : Montpellier - Toulouse. Le coup d'envoi de ce match sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Montpellier - Toulouse. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Montpellier - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ des Cistes pour ce Montpellier – Toulouse : 15. Banks ; 14. Ngandebe, 13. Vincent, 12. Cadot, 11. Moustin ; 10. Miotti, 9. Price ; 7. Nouchi (cap.), 8. Vunipola, 6. Camara ; 5. Chalureau, 4. Beard ; 3. Japaridze, 2. Uelese, 1. Erdocio.

Le XV de départ des Haut-Garonnais pour ce Montpellier – Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Thomas, 13. Delibes, 12. Barassi, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Graou ; 7. Brennan, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Vergé, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Baille.