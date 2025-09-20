Top 14. Montpellier - Toulouse : un festival d'essais en cours au Septeo Stadium... suivez le match
C'est parti au Septeo Stadium ! L'invaincu Toulouse est malmené, ce samedi 20 septembre, par Montpellier (10-7) dans cette 3e journée de Top 14.
21:18 - ESSAI POUR MONTPELLIER (18e)
Au terme d'un maul porté d'école, Uelese a été propulsé dans l'en-but. Miotti, quasiment face aux perches, continue sa moisson au pied.
21:18 - Montpellier a une grosse opportunité (17e)
La mêlée du MHR a pris le dessus. Elle a glané une pénalité. Miotti a sorti le ballon à cinq mètres de l'en-but toulousain.
21:17 - Toulouse est sous pression (15e)
Price est en train de gagner la bataille du territoire. À la lutte dans un ruck, Vunipola a commis un en-avant. C'est une mêlée dans les 22 mètres haut-garonnais. Le ballon est dans les mains de Graou.
21:13 - ESSAI POUR MONTPELLIER ! (13e)
La réponse immédiate de Montpellier. Ramos a tenté un coup de pied par-dessus le rideau défensif. Il a été contré Cadot. Au soutien, Ngandebe a filé entre les perches. Miotti ajoute deux points. Le MHR reprend le score.
21:10 - ESSAI POUR TOULOUSE ! (10e)
Lors d'un lancement en première main, Kinghorn, servi à hauteur par Ramos, a trouvé un espace. L'Écossais, au contact, a réalisé une offrande pour Delibes. Il a conclu entre les perches. Ramos a ajouté deux points.
21:09 - Montpellier est indiscipliné (9e)
Les locaux avaient récupéré la possession par l'intermédiaire de Ngandebe. Mais, Uelese est parti devant le coup de pied de Price. Il est sanctionné à son tour. Ramos trouve une touche à dix mètres de l'en-but.
21:08 - Toulouse réalise un choix osé (8e)
Ramos aurait pu tenter la pénalité, mais les Toulousains ont préféré la pénaltouche. Le Stade est à dix mètres de l'en-but adverse.
21:07 - Toulouse glane une pénalité (8e)
L'introduction en mêlée de Price n'était pas droite. Derrière, Beard est pris à la faute pour un hors-jeu de ligne.
21:06 - Ramos n'est pas bien entré dans son match (6e)
L'ouvreur de Toulouse a manqué son renvoi. Ce dernier a terminé sa course en dehors des limites. Montpellier opte pour la mêlée au centre du terrain.
21:05 - Miotti passe une pénalité (4e)
À 22 mètres, légèrement sur la gauche, l'ouvreur de Montpellier se montre précis.
21:04 - Montpellier va tenter les points au pied (4e)
La ligne défensive de Toulouse est montée rapidement, mais elle était hors-jeu. Miotti appelle le tee pour taper la pénalité.
21:03 - Montpellier insiste (3e)
Les Héraultais réalisent un maul porté. Les Cistes pénètrent dans les 22 mètres adverses. Il y a un avantage en cours.
21:02 - Belle couverture de Lebel (2e)
Miotti a tenté une diagonale au pied vers Ngandebe. L'ailier de Toulouse avait parfaitement anticipé. Il a réalisé un marque au sein de ses 22 mètres.
21:01 - Ramos réalise une erreur (2e)
L'ouvreur de Toulouse sort le ballon directement en dehors des limites. Montpellier glane une touche vers les 22 mètres haut-garonnais.
21:00 - C'est parti ! (1er)
Miotti donne le coup d'envoi de la partie.
