Top 14. Montpellier - Toulouse : un festival d'essais en cours au Septeo Stadium... suivez le match

C'est parti au Septeo Stadium ! L'invaincu Toulouse est malmené, ce samedi 20 septembre, par Montpellier (10-7) dans cette 3e journée de Top 14.

En direct

21:18 - ESSAI POUR MONTPELLIER (18e) Au terme d'un maul porté d'école, Uelese a été propulsé dans l'en-but. Miotti, quasiment face aux perches, continue sa moisson au pied.

21:18 - Montpellier a une grosse opportunité (17e) La mêlée du MHR a pris le dessus. Elle a glané une pénalité. Miotti a sorti le ballon à cinq mètres de l'en-but toulousain.

21:17 - Toulouse est sous pression (15e) Price est en train de gagner la bataille du territoire. À la lutte dans un ruck, Vunipola a commis un en-avant. C'est une mêlée dans les 22 mètres haut-garonnais. Le ballon est dans les mains de Graou.

21:13 - ESSAI POUR MONTPELLIER ! (13e) La réponse immédiate de Montpellier. Ramos a tenté un coup de pied par-dessus le rideau défensif. Il a été contré Cadot. Au soutien, Ngandebe a filé entre les perches. Miotti ajoute deux points. Le MHR reprend le score.

21:10 - ESSAI POUR TOULOUSE ! (10e) Lors d'un lancement en première main, Kinghorn, servi à hauteur par Ramos, a trouvé un espace. L'Écossais, au contact, a réalisé une offrande pour Delibes. Il a conclu entre les perches. Ramos a ajouté deux points.

21:09 - Montpellier est indiscipliné (9e) Les locaux avaient récupéré la possession par l'intermédiaire de Ngandebe. Mais, Uelese est parti devant le coup de pied de Price. Il est sanctionné à son tour. Ramos trouve une touche à dix mètres de l'en-but.

21:08 - Toulouse réalise un choix osé (8e) Ramos aurait pu tenter la pénalité, mais les Toulousains ont préféré la pénaltouche. Le Stade est à dix mètres de l'en-but adverse.

21:07 - Toulouse glane une pénalité (8e) L'introduction en mêlée de Price n'était pas droite. Derrière, Beard est pris à la faute pour un hors-jeu de ligne.

21:06 - Ramos n'est pas bien entré dans son match (6e) L'ouvreur de Toulouse a manqué son renvoi. Ce dernier a terminé sa course en dehors des limites. Montpellier opte pour la mêlée au centre du terrain.

21:05 - Miotti passe une pénalité (4e) À 22 mètres, légèrement sur la gauche, l'ouvreur de Montpellier se montre précis.

21:04 - Montpellier va tenter les points au pied (4e) La ligne défensive de Toulouse est montée rapidement, mais elle était hors-jeu. Miotti appelle le tee pour taper la pénalité.

21:03 - Montpellier insiste (3e) Les Héraultais réalisent un maul porté. Les Cistes pénètrent dans les 22 mètres adverses. Il y a un avantage en cours.

21:02 - Belle couverture de Lebel (2e) Miotti a tenté une diagonale au pied vers Ngandebe. L'ailier de Toulouse avait parfaitement anticipé. Il a réalisé un marque au sein de ses 22 mètres.

21:01 - Ramos réalise une erreur (2e) L'ouvreur de Toulouse sort le ballon directement en dehors des limites. Montpellier glane une touche vers les 22 mètres haut-garonnais.