DIRECT. Toulouse - Castres : le Stade Toulousain est malmené... suivez le match

C'est parti à Ernest-Wallon ! Dans un derby bouillant, Toulouse, malgré un essai de Cramont, est au coude-à-coude avec Castres (6-9).

En direct

21:34 - Castres passe une nouvelle pénalité (30e) Après la blessure de Popelin, c'est Palis qui a pris le but. L'arrière, à 40 mètres, n'a pas tremblé.

21:31 - Costes s'est isolé (29e) Toulouse a tenté de relancer depuis les 22 mètres, mais la défense de Castres est intraitable. Le centre haut-garonnais a roulé au sol pour attendre ses soutiens. Ce n'est pas autorisé par la règle.

21:29 - Palis montre son talent dans le jeu aérien (27e) L'arrière de Castres monte une chandelle, et il bat Ntamack à la retombée. Les Tarnais s'installent dans le camp des Rouge et Noir.

21:27 - La partie tombe dans un faux rythme (26e) Les deux équipes utilisent le jeu au pied. Plus personne ne veut s'exposer.

21:26 - Occasion manquée pour Toulouse (24e) Théo Ntamack a terminé sa course en terre promise, mais il a été retourné par Cope. Castres glane un renvoi d'en-but.

21:25 - Toulouse essuie aussi un coup dur (23e) Touché à une cheville, Brennan cède sa place à Elias. Pendant ce temps, Ntamack trouve une superbe pénaltouche. Toulouse est à cinq mètres de l'en-but.

21:24 - Énorme coup dur pour Castres (22e) Touché à un genou, Popelin laisse sa place à Chabouni. Le CO n'avait pas d'ouvreur sur le banc.

21:22 - Castres passe une pénalité (20e) À 45 mètres, Popelin allie puissance et précision. Castes reprend l'avantage, et la course-poursuite continue !

21:20 - Toulouse est indiscipliné Costes, à son tour, est pénalisé pour un hors-jeu de ligne. Toulouse a déjà commis cinq fautes. Popelin montre les perches.

21:18 - ESSAI POUR TOULOUSE ! (16e) En force, Cramont remet de l'ordre dans la maison du Stade Toulousain. Ramos donne même l'avantage à son équipe avec la transformation.

21:16 - Quelle situation pour Toulouse ! (15e) Au contact, Romain Ntamack a passé les bras pour Gourgues. Venu à hauteur, le centre a franchi, mais il a été arrêté à cinq mètres de l'en-but. Derrière, Graou a commis un en-avant. Toulouse glane quand même une pénalité. Les Castrais étaient hors-jeu. Ntamack sort le ballon à cinq mètres de la ligne adverse.

21:15 - Neti a pris sa revanche (14e) Sanctionné lors de la première mêlée, le pilier gauche de Toulouse a, cette fois, fait souffrir Chilachava. Ntamack sort le ballon dans les 22 mètres adverses.

21:14 - Romain Ntamack réalise une erreur (13e) Le renvoi de l'ouvreur termine sa course en dehors des limites. Castres opte pour la mêlée. Toulouse doute dans ce premier quart d'heure.

21:13 - Castres passe une nouvelle pénalité (11e) Les Toulousains ont été pris en position illicite. Ils étaient tous hors-jeu. Popelin sanctionne avec son pied gauche.