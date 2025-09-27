Toulouse - Castres : Mola et ses joueurs sont sous tension... horaire, compos

Dans le cadre de la 4e journée de Top 14, ce samedi 27 septembre, Toulouse, champion de France, reçoit, à Ernest-Wallon, Castres. Ce derby s'annonce bouillant à plus d'un titre.

Il y a loin d'avoir le feu dans la maison estampillée Stade Toulousain, mais le champion de France en titre couve une petit crise. Pourtant, la bande à Ntamack a un bon bilan avec un deux succès et un revers. Néanmoins, la défaite à Montpellier (44-14), survenue une semaine après un premier courroux du manager Ugo Mola à la sortie de la victoire bonifiée contre Perpignan (31-13), a fait tache. "Je suis déçu pour les amoureux du notre club, a lâché l'entraîneur haut-garonnais. C'est peut-être une piqûre de rappel nécessaire. Prendre une branlée comme ça, cela faisait un moment que ça ne nous était pas arrivé. On va peut-être nous regarder différemment et de notre côté, on va peut-être se regarder différemment."

À l'heure de recevoir le voisin et rival castrais, les Toulousains ont promis une "réaction" : "Cette semaine, nous étions sous tension dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'il y a eu un peu d'agacement des joueurs sur le terrain, un peu d'accrochages aussi aux entraînements. Ça ne fait pas de mal, ça nous fait monter un peu le palpitant. Ça nous remet aussi à notre place, ça nous remet la tête à l'endroit. On espère que ce qui s'est passé, la semaine dernier, ne se reproduira pas. Ça fait partie du parcours d'une saison. Il n'y a pas toujours que des hauts, il y a parfois aussi des bas comme on l'a vécu le week-end dernier. Je pense que le groupe s'est resserré autour de ce non-match de Montpellier. Donc on espère qu'il y aura des réactions ce week-end."

Du côté de Castres, le départ n'a pas été brillant avec deux défaites et une première victoire obtenue, la semaine passée, face à Bayonne (48-17). Les Tarnais se déplacent en quête d'un exploit, alors qu'ils n'ont plus gagné à Toulouse depuis le 29 septembre 2018 (22-26). Lors de cette rencontre, ils avaient pu compter sur un immense Urdapilleta (16 points). " Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour aller affronter les Toulousains à la vue de la défaite d'hier et du discours d'Ugo Mola. On sentait de la colère. Après cela reste un rendez-vous important par rapport à cette rivalité entre les deux équipes. Il est important que l'on maintienne un niveau de performance dans le contenu, dans ce qu'on met en place. C'est un gros rendez-vous qui nous attend. On connaît les Toulousains, ils ont de la fierté et de l'orgueil. Ils auront sûrement envie de vite effacer cette défaite à Montpellier. Nous sommes avertis. "

Dans le cadre de cette 4e journée de championnat, le Top 14 offre un derby endiablé : Toulouse - Castres. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Toulouse - Castres. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Toulouse - Castres en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ probable des Haut-Garonnais pour ce Toulouse - Castres : 15. Ramos ; 14. Kinghorn, 13. Costes, 12. Gourgues, 11. Barassi ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 7. Banos, 8. T.Ntamack, 6. Willis (cap.) ; 5. Flament, 4. J. Brennan ; 3. Merkler, 2. Cramont, 1. Neti.

Le XV de départ des Tarnais pour ce Toulouse - Castres : 15. Palis ; 14. Hulleu, 13. Séguret, 12. Goodhue, 11. Vargas ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Vanverberghe, 8. Cope, 6. Babillot (cap.) ; 5. Jedrasiak, 4. Ducat ; 3. Chilachava, 2. Zarantonello, 1. Tichit.