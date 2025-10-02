Agacé par le salary cap, Antoine Dupont se met en opposition avec la Ligue qui lui répond cash

À l'occasion du renouvellement du partenariat avec Peugeot, Antoine Dupont, présent en conférence de presse, a pris la parole sur le salary cap.

Antoine Dupont n'est pas du genre à garder le silence s'il se passe des choses qu'il n'aime pas. Présent ce jeudi pour le renouvellement du partenariat avec Peugeot accompagné notamment par Romain Ntamack ou encore les représentants de la marque au studio de Canal +, le capitaine du XV de France a eu une sortie sur le salary cap. Pour les non puristes, le salary cap est la politique mise en place en 2010 par la Ligue nationale de rugby (LNR) pour encadrer la masse salariale des clubs de l'élite. Ce salary cap est gelé à 10,7 millions d'euros par saison jusqu'en 2027.

"Les règles nous empêchent aujourd'hui d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors" a-t-il expliqué. "Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap" a expliqué le joueur. C'est exactement le même contrat que j'ai avec d'autres, j'ai des sollicitations, un tournage pub qui m'a pris 4 heures, j'ai dû aller au Mondial de l'Auto à Paris. Je dois me rendre disponible, mon image est utilisée à l'international et finalement ce n'est pas de l'argent que je gagne en perso car ça passe par mon club. (Tout l'argent gagné par les joueurs sur des missions individuelles liées à des sponsors du club est ajouté au salary cap NDLR)

Et pour le moment, le joueur du Stade Toulousain n'arrive pas à convaincre la Ligue de changer cette règle. "On espère que ça va avancer. Et même dans leur droit de regard, ils sont de plus en plus invasifs en nous demandant de citer tous les partenaires qu'on a, avec le club ou pas. Ils veulent connaître tout notre patrimoine, on arrive un peu dans une chasse à la sorcière ou ils veulent démasquer les tricheurs mais ça en devient ridicule. Ça fait quelques mois qu'on en discute entre nous, ça reste très frustrant, le salary cap baisse, en équipe de France il y a eu des difficultés financières après la Coupe du monde également. Et nous les joueurs on se retrouve dans un rugby dont la popularité grandit grâce à nous, et on n'en est pas bénéficiaires. Nos salaires stagnent voire baissent et on ne peut pas utiliser notre image, ça commence à faire beaucoup."

La réponse de la LNR

Après la sortie, la LNR explique dans un communiqué que "le débat est totalement ouvert". "Une réflexion de fond est engagée avec les clubs sur l'ensemble du dispositif le montant du plafond, mais aussi son périmètre, son assiette et ses mécanismes de contrôle. Le débat est totalement ouvert et aucune orientation n'est privilégiée à ce stade. Il est légitime que ces perspectives d'évolutions suscitent des interrogations."