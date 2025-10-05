Bayonne - Toulouse : une polémique grandit avant le choc... chaîne, compos

Dans une revanche de la dernière demi-finale, Bayonne accueille à Jean-Dauger, ce dimanche 5 octobre, Toulouse en clôture de la 5e journée.

Ces deux dernières semaines, Bayonne voit la vie en Rouge et Noir. Vainqueurs de Toulon au forceps grâce à un drop de Joris Segonds (35-32), les Basques reçoivent, dans un Jean-Dauger à guichet fermé, le Stade Toulousain. Les deux équipes avaient croisé le fer, l'an passé, lors des demi-finales du Top 14. La bande de Romain Ntamack, déjà orpheline d'Antoine Dupont à l'époque, avait fait respecter son rang en s'imposant (32-25).

Néanmoins, dans l'antre de l'Aviron, le triple champion en titre ne connaît pas une grande réussite ces dernières saisons. Les protégés d'Ugo Mola n'ont plus gagné depuis 2020 (20-24). Lors de cette après-midi, l'inattendu Alban Placines, désormais joueur de Biarritz, avait claqué un doublé. Pour l'entraîneur de la touche Jean Bouilhou, la raison était évidente, l'an passé : "C'est une équipe qu'on joue tout le temps lors des doublons, donc c'est assez particulier. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres équipes." En effet, ces dernières saisons, Toulouse se rendait à Bayonne sans ses internationaux, réquisitionnés par le XV de France. L'entraîneur des trois-quarts Clément Poitrenaud avait également fait passer un message dans la lignée de son ancien partenaire de jeu : "Les Bayonnais, on va les jouer encore une fois en doublon dans quelques semaines. Je crois que depuis 2020, nous ne les avons pas joués à plein. Ça va commencer un peu à se voir… Il va falloir faire quelque chose !"

La requête des Rouge et Noir a été entendue, puisque ce choc de la 5e journée de Top 14 se joue, cette fois, en dehors des périodes internationales. C'est une première depuis cinq ans. Bayonne fait face donc à un énorme défi pour maintenir intacte la forteresse de Jean-Dauger. Les Bleu et Blanc n'ont plus perdu dans leur stade fétiche depuis le 8 juin 2024 et un revers contre Castres (17-28). La passe de 15 rencontres sera donc rude à atteindre, même si les Bayonnais, vexés par les mots des Haut-Garonnais, auront à cœur de faire taire la polémique comme l'explique l'arrière Yohan Orabé : "Toulouse, on l'aborde un peu différemment d'un autre match à domicile. C'est la plus grosse équipe du championnat, celle qui est championne de France en titre. Nous sommes prévenus."

Dans le cadre de cette 5e journée de championnat, le Top 14 offre un choc explosif : Bayonne - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Bayonne - Toulouse. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Bayonne - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ de l'Aviron pour ce Bayonne - Toulouse : 15. Orabé ; 14. Spring, 13. Martocq, 12. Tuilagi, 11. Erbinartegaray ; 10. Segonds, 9. Germain ou Machenaud ; 7. Capilla, 8. Leota ou Habel-Küffner, 6. Fischer ; 5. Johnson, 4. Iturria (cap.) ; 3. Setiano, 2. Bosch, 1. Bordelai.

Le XV de départ du Stade pour ce Bayonne - Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Delibes, 13. Costes, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ou Saito ; 7. Willis (cap.), 8. Roumat, 6. T.Ntamack ou Jelonch ; 5. Vergé, 4. Elias ; 3. Merkler, 2. Cramont ou Marchand, 1. Bertrand.