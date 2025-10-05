DIRECT. Bayonne - Toulouse : spectacle intense et pluie d'essais... suivez le match

C'est parti à Jean-Dauger ! Dans ce choc de la 5e journée de Top 14, en ce dimanche 5 octobre, Bayonne a pris les devants face à Toulouse (13-5).

En direct

21:38 - Toulouse revient en zone de marque (27e) Ntamack a sorti le ballon dans les 22 mètres adverses.

21:36 - Iturria est pris à la faute (26e) Le capitaine de Bayonne est entré sur le côté d'un maul. Ce n'est pas autorisé !

21:34 - Bayonne s'en sort (24e) Leota a gratté le ballon dans les règles de l'art. M. Rozier a même accordé une pénalité en faveur de Bayonne.

21:31 - Bayonne ajoute trois points (22e) À 50 mètres, en coin et sur la gauche, Segonds passe une superbe tentative.

21:28 - Toulouse met la pression (22e) Ntamack a joué rapidement le renvoi, et Iturria, sous la pression, a concédé une touche à cinq mètres de son en-but.

21:27 - La défense de Bayonne est solide (18e) Paul Costes a été porté en dehors des limites. Bertrand en profite pour revenir sur la pelouse. Neti regagne le banc.

21:27 - Segonds fait du bien à son équipe (20e) La longueur au pied de l'ouvreur soulage les siens. Bayonne s'installe dans le camp de Toulouse.

21:26 - Belle intervention de Johnson (16e) Le deuxième ligne de Bayonne a bien lu le lancer en touche de Lacombre. Segonds éloigne le danger juste après ses 22 mètres.

21:23 - ESSAI DE BAYONNE ! (14e) La réplique est immédiate ! En force, Arthur Iturria redonne l'avantage à son équipe. Segonds ajoute deux points de plus avec la transformation !

21:22 - Roumat est pénalisé (13e) Il a réalisé une obstruction à la retombée du renvoi. Segonds trouve la touche à cinq mètres de la ligne.

21:20 - ESSAI DE TOULOUSE ! (12e) Au terme d'une action sublime, Lebel, servi d'une diagonale au pied par Ntamack, a plongé en coin. Toulouse réagit immédiatement ! Ntamack touche le montant droit sur la transformation.

21:18 - Bayonne ouvre la marque (10e) À 15 mètres, face aux perches, Segonds réussit sa première tentative.

21:18 - Costes est pénalisé (9e) Le centre de Toulouse a plaqué sans l'aide des bras. Ce n'est pas autorisé. Segonds appelle le tee pour tenter la pénalité.

21:16 - Bayonne insiste (8e) Les avants proposent un défi physique. Il manque cinq mètres pour les Bleu et Blanc.