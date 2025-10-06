Lewis Moody : l'ancien capitaine de l'Angleterre atteint de la maladie de Charcot, il "veut profiter de la vie"

Champion du monde avec les anglais, le joueur a annoncé la nouvelle sur les réseaux ce lundi 6 octobre.

Dans un message publié ce lundi matin, l'ancien capitaine de l'Angleterre a révélé souffrir de la maladie de Charcot, cette maladie dégénérative, également appelée sclérose latérale amyotrophique (SLA). "Cela a été extrêmement difficile à accepter et un énorme choc pour ma famille et moi-même. Je me sens en forme et en bonne santé, et je me concentre sur le fait de rester positif, de profiter de la vie et de gérer les changements que j'expérimenterai petit à petit" a-t-il expliqué sur X.

"Mes symptômes sont très légers. J'ai une légère atrophie musculaire à la main et à l'épaule. Je suis encore capable de tout faire. Et j'espère que cela continuera aussi longtemps que possible. Il n'existe pas de remède et c'est pourquoi vous devez vous concentrer sur le simple fait d'accepter et de profiter de tout maintenant", a détaillé le champion du monde sur la BBC ce lundi.

Ce n'est pas le premier joueur à souffrir de cette maladie. Le champion du monde sud-africain Joost Van der Westhuizen, l'Anglais Rob Burrow, ou l'Écossais Doddie Weir, ont malheureusement succombé à la maladie.

En plus de son titre de champion du monde avec les Anglais en 2003, l'ancien troisième ligne a également remporté deux Tournois des Six Nations, en 2001 puis en 2003, avec un Grand Chelem. En club, il a décroché cinq championnats d'Angleterre et deux Coupes d'Europe avec Leicester.