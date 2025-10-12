DIRECT. Toulouse - Bordeaux Bègles : suivez le match

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain accueille Bordeaux-Bègles dans le cadre de la sixième journée de Top 14. Suivez le match en direct.

En direct

21:00 - Inquiétude pour Ntamack Dès l'échauffement, Romain Ntamack s'est strapé solidement le mollet droit.

20:55 - Une victoire à l'extérieur Hier, seul le Castres Olympique est parvenu à s'imposer à l'extérieur, sur la pelouse de Montauban.

20:50 - Le corps arbitral Grâce à un partenariat entre la FFR et World Rugby, des arbitres étrangers ont la chance de venir officier en Top 14. Ce dimanche, Katsuki Furuse aura cet opportunité. Le Japonais de 23 ans sera juge de touche et l’un des assistants de Pierre Brousset. Par ailleurs, il sera l'arbitre principal de Vannes - Oyonnax, jeudi prochain en Pro D2.

20:45 - Toulouse prend sa revanche chez les filles Deux semaines après la fin de la Coupe du monde de rugby en Angleterre, le championnat de rugby féminin a repris ce week-end. Avant la rencontre des hommes, les Rouge et Noir se sont imposées ce dimanche face aux Girondines (29-19), triples championnes de France en titre. Pour rappel, les Bordelaises avaient vaincu les Toulousaines en finale de l'Élite 1 la saison passée.

20:40 - Une claque à Ernest-Wallon La saison dernière, les Bordelais avaient frappé fort en s'imposant en terre toulousaine (12-40) en Top 14. Cette saison, Jefferson Poirot a confié vouloir récidiver : "On va à Toulouse, qui vient de prendre 40 points, c'est assez rare. Ce n'est pas le meilleur endroit. La saison passée, on y est allé et on a gagné alors que ce n'était peut-être pas forcément sur la feuille de route quand on commençait la saison. Aujourd'hui, il faut jouer toutes les cartes à fond. On n'a pas encore gagné à l'extérieur, alors que beaucoup de nos concurrents directs l'on fait. Jusqu'à présent, on a vraiment été trop décevant à l'extérieur et trop mauvais pour pouvoir espérer grappiller le moindre point".

20:35 - Au bon souvenir de l'an dernier La saison dernière, l'Union Bordeaux-Bègles avait remporté trois des quatre confrontations face à Toulouse. Deux victoires en championnat, une autre en demi-finale de Champions Cup. Seule ombre au tableau, la finale du Top 14.

20:30 - Hors du Top 6 Face au début de saison compliqué traversé par les deux équipes à l'extérieur, le classement en championnat s'en fait ressentir. Le Stade Toulousain est 7e, suivi de peu par son rival du soir (9e).

20:27 - Un large turnover à l'UBB Face aux nombreuses absences, Damian Penaud va débuter au centre. Par ailleurs, le très jeune Joseph Laharrague (19 ans) connaît sa première titularisation en Top 14, à l'ouverture : 15. Echegaray ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Rayasi, 11. Mousquès ; 10. Laharrague, 9. Page-Relo ; 7. Vergnes-Taillefer (cap.), 8. Woki, 6. Bochaton ; 5. Cazeaux, 4. Palu ; 3. Sadie, 2. Sa, 1.Perchaud.

20:25 - L'effectif bordelais décimé Pour ce choc, Yannick Bru sera privé du demi de mêlée Maxime Lucu et du centre Yoram Moefana. Par ailleurs, plusieurs éléments clés sont laissés au repos après avoir disputé l'intégralité des 400 minutes de jeu : Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortère. "Si on t'enlève Lucu, Jalibert, Buros, Moefana, essayez de réfléchir en quoi cela peut perturber la semaine (de préparation). J'ai appris avec le temps que je suis un meilleur entraîneur avec des joueurs de classe mondiale dans mon équipe. Je ressens leurs absences sur la préparation, l'intensité physique, le vécu tactique", a souligné Yannick Bru face aux médias.

20:20 - Les vestiaires sont prêts ! Ce dimanche soir, les Stadistes évolueront avec leur maillot domicile tandis que les Bordelais vont revêtir leur tenue extérieur.

20:15 - "Tout le monde a envie de faire tomber Toulouse" En conférence de presse, Ugo Mola est revenu sur ces trous d'air sur lesquels ils tentent de travailler au quotidien : "Je vous rappelle que le staff ne joue pas. Et qu'on a beau s'énerver, s'agacer, ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont des accros qui sont un peu différents. On ne fait pas preuve de caractère dans des moments clés. Ça, c'est un peu plus inquiétant sur le fait qu'on n'ait pas réellement redémarré. Je crois que Bordeaux connaît un début de saison qui ressemble point pour point au nôtre, à peu de chose près. On voit que les équipes ont beaucoup cravaché, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la préparation. Il ne faut pas sous-estimer l'effet que vous avez sur les autres aussi, et que tout le monde a envie évidemment de faire tomber Bordeaux, Toulouse et les autres".

20:12 - Capuozzo titulaire, le XV toulousain Pour ce choc du Top 14, Ugo Mola peut compter sur ses cadres Thomas Ramos, Romain Ntamack ou le meilleur joueur de la saison dernière, Jack Willis. À l'aile, l'Italien Ange Capuozzo est titularisé : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Gourgues, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 7. Banos, 8. Jelonch, 6. Willis (cap.) ; 5. Flament, 4. Elias ; 3. Colombe, 2. Cramont, 1.Neti.

20:10 - Début de saison compliqué Ce dimanche soir, les derniers finalistes du Top 14 s'affrontent au Stade Ernest Wallon dans une affiche de gala malgré une entame de saison compliquée. Depuis la reprise, Toulousains et Bordelais ont connu de sérieux trous d'air à l'extérieur. Côté Stadistes, Montpellier leur ont mis une claque (44-14), tout comme l'Aviron la semaine passée (40-26). Chez l'UBB, les déplacements ne sont guère mieux avec deux défaites en terre franciliennes (32-44 face au Racing 92 et 28-7 contre le Stade Français).