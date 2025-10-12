Toulouse - Bordeaux Bègles : face aux nombreuses absences bordelaises, un choc joué d'avance ?

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain accueille Bordeaux-Bègles dans le cadre de la sixième journée de Top 14. Une affiche de gala où les Bordelais seront privés de nombreux éléments clés.

Un choc en clôture de la sixième journée de Top 14 ! Ce dimanche soir, les derniers finalistes du Top 14 s'affrontent au Stade Ernest Wallon dans une affiche de gala malgré une entame de saison compliquée. Depuis la reprise, Toulousains et Bordelais ont connu de sérieux trous d'air à l'extérieur. Côté Stadistes, Montpellier leur a mis une claque (44-14), tout comme l'Aviron la semaine passée (40-26). Du côté de l'UBB, les déplacements ne sont guère mieux avec deux défaites en terre franciliennes (32-44 face au Racing 92 et 28-7 contre le Stade Français). Des performances qui causent un classement en milieu de tableau pour les deux équipes : le Stade Toulousain est 7e, suivi de peu par son rival du soir (9e).

En conférence de presse, Ugo Mola est revenu sur ces trous d'air sur lesquels ils tentent de travailler au quotidien : "Je vous rappelle que le staff ne joue pas. Et qu'on a beau s'énerver, s'agacer, ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont des accros qui sont un peu différents. On ne fait pas preuve de caractère dans des moments clés. Ça, c'est un peu plus inquiétant sur le fait qu'on n'ait pas réellement redémarré. Je crois que Bordeaux connaît un début de saison qui ressemble point pour point au nôtre, à peu de chose près. On voit que les équipes ont beaucoup cravaché, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la préparation. Il ne faut pas sous-estimer l'effet que vous avez sur les autres aussi, et que tout le monde a envie évidemment de faire tomber Bordeaux, Toulouse et les autres".

L'effectif bordelais décimé

Pour ce choc, Yannick Bru sera privé du demi de mêlée Maxime Lucu et du centre Yoram Moefana. Par ailleurs, plusieurs éléments clés sont laissés au repos après avoir disputé l'intégralité des 400 minutes de jeu : Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey et Nicolas Depoortère. "Si on t'enlève Lucu, Jalibert, Buros, Moefana, essayez de réfléchir en quoi cela peut perturber la semaine (de préparation). J'ai appris avec le temps que je suis un meilleur entraîneur avec des joueurs de classe mondiale dans mon équipe. Je ressens leurs absences sur la préparation, l'intensité physique, le vécu tactique", a souligné Yannick Bru face aux médias. Face aux nombreuses absences, Damian Penaud sera titulaire au centre.

Au bon souvenir de l'an dernier

La saison dernière, les Bordelais avaient frappé fort en s'imposant en terre toulousaine (12-40). Cette saison, Jefferson Poirot a confié vouloir récidiver : "On va à Toulouse, qui vient de prendre 40 points, c'est assez rare. Ce n'est pas le meilleur endroit. La saison passée, on y est allé et on a gagné alors que ce n'était peut-être pas forcément sur la feuille de route quand on commençait la saison. Aujourd'hui, il faut jouer toutes les cartes à fond. On n'a pas encore gagné à l'extérieur, alors que beaucoup de nos concurrents directs l'on fait. Jusqu'à présent, on a vraiment été trop décevant à l'extérieur et trop mauvais pour pouvoir espérer grappiller le moindre point".

À quelle heure débute Toulouse - Bordeaux Bègles ?

Le coup d'envoi du match de la sixième journée de Top 14 opposant Toulouse à Bordeaux-Bègles est prévu dimanche 12 octobre à 21h05 au Stade Ernest-Wallon de Toulouse.

Sur quelle chaîne regarder Toulouse - Bordeaux Bègles ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera l'affiche de gala entre les Rouges et Noir et les Bordelais.

Comment suivre Toulouse - Bordeaux Bègles en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 6e journée de Top 14 entre le Stade Toulousain et l'UBB sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les XV de Toulouse - Bordeaux Bègles ?

Toulouse : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Gourgues, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Graou ; 7. Banos, 8. Jelonch, 6. Willis (cap.) ; 5. Flament, 4. Elias ; 3. Colombe, 2. Cramont, 1.Neti.

Bordeaux-Bègles : 15. Echegaray ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Rayasi, 11. Mousquès ; 10. Laharrague, 9. Page-Relo ; 7. Vergnes-Taillefer (cap.), 8. Woki, 6. Bochaton ; 5. Cazeaux, 4. Palu ; 3. Sadie, 2. Sa, 1.Perchaud.

