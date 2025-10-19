DIRECT. Toulon - Racing : ça part très fort à Mayol, suivez le match

Toulon reçoit le Racing 92 ce dimanche à l'occasion de la clôture de la 7e journée de Top 14. Suivez le match en direct.

En direct

21:43 - Le repli décisif de Jaminet (33') Fickou transperce au milieu de terrain et sert Carbonneau qui est repris in extremis par Jaminet qui est absolument partout dans ce Toulon - Racing.

21:41 - Carbonneau joue avec le feu (31') Le demi de mêlée du Racing s'est fait peur avec ce petit slalom au sein de son propre en-but. Le RCT domine cette fin de première période.

21:37 - Serin ne devrait pas revenir (28') Sur le banc, Baptiste Serin a la mine des mauvais jours et semble souffrir. Cela semble difficile d'imaginer le numéro neuf toulonnais revenir sur la pelouse de Mayol ce soir.

21:36 - Un coup dur pour le RCT (27') Serin a été touché aux côtes sur l'essai toulonnais et doit céder sa place à White.

21:35 - Jaminet transforme lui-même (27') L'arrière toulonnais a inscrit cet essai et le transforme lui même permettant à son équipe de mener de sept points.

21:34 - Le RCT repasse devant !! (25') Après un coup-franc vite joué par Serin, Jaminet est servi et a un véritable boulevard pour aller inscrire le deuxième essai de son équipe dans ce Toulon - Racing.

21:33 - Mignoni s'impatiente (25') Le manager du RCT avait encouragé son équipe il y a quelques minutes. Mais après cette nouvelle pénalité sifflée contre son équipe, Pierre Mignoni est un peu moins compréhensif.

21:32 - La bonne couverture de Prisciantelli (23') L'Argentin est sous pression avec la course de Drean mais s'en sort particulièrement bien pour soulager son équipe.

21:30 - Le RCT pénalisé (22') Et cette touche toulonnaise est finalement sanctionnée d'une pénalité. Munition gâchée pour les hommes de Pierre Mignoni qui encourage son équipe à continuer.

21:29 - Garbisi en touche (21') Après la première pénalité de ce Toulon - Racing, Garbisi décide d'aller en touche. Les Toulonnais ont une nouvelle cartouche pour inscrire un deuxième essai ce soir.

21:28 - Une passe sautée ratée (19') Sinzelle voulait accélérer le jeu avec cette passe sautée mais l'arbitre de ce Toulon - Racing estime que cette passe était vers l'avant.

21:25 - Serin en colère (17') Le demi de mêlée du RCT veut libérer très rapidement mais laisse échapper le ballon et commet un en-avant.

21:23 - La réponse du Racing ! (15') Habosi fait un énorme travail avant de libérer après contact vers Fickou qui n'a plus qu'à conclure. Le Racing revient déjà face à Toulon. L'essai est facilement transformé.

21:22 - Une touche dans les 22 adverses (14') James cherche son ailier sur ce coup de pied rasant mais le ballon file en touche. Lancer pour le RCT.

21:20 - Jaminet transforme (12') L'arrière toulonnais se charge de transformer l'essai de Brex depuis un angle fermé.

21:19 - L'essai du RCT ! (11') Toulon ouvre le score sur cette belle séquence conclut sur le côté droit par Brex qui n'était pas loin d'être poussé en touche.

21:17 - Ça va dans tous les sens (8') C'est une entame de match très enlevée. Les deux équipes jouent leur va-tout dans ces premières minutes et Toulon se porte, à son tour, à l'attaque.

21:15 - Le bon repli de Jaminet (7') L'arrière toulonnais se replace bien pour couvrir ce jeu au pied. Il botte en touche et fait remonter le bloc varois.

21:13 - Un peu d'air pour le RCT (5') Les Varois peuvent enfin un peu respirer après un deuxième en-avant des Franciliens qui dominent clairement cette entame de rencontre.

21:11 - Déjà un gros frisson (4') Sur un dégagement contré de Jaminet, Fickou se précipite pour aplatir mais Dréan revient très vite et réalise un sauvetage exceptionnel.

21:10 - Le ballon pour le Racing (4') Ces premières minutes de Toulon - Racing penche en la faveur des Franciliens qui sont en confiance.

21:09 - Le premier coup de sifflet (2') L'arbitre de ce Toulon - Racing doit déjà intervenir après un en-avant francilien. Mêlée introduction toulonnaise dans leur moitié de terrain.

21:08 - C'est parti ! Benoît Rousselet porte le sifflet à sa bouche et lance ce Toulon - Racing qui conclut la 7e journée du Top 14. Pression sur les Varois qui doivent s'imposer pour remonter au classement.

20:57 - Le coup d'envoi approche ! Les deux équipes vont quitter leurs vestiaires respectifs pour prendre la direction de la pelouse du Stade Mayol afin de jouer ce Toulon - Racing qui conclut la 7e journée du Top 14.