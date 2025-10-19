Toulon - Racing : "quand on parle trop d'une équipe...", les craintes de Gaël Fickou avant le match

Toulon reçoit le Racing 92 ce dimanche à l'occasion de la clôture de la 7e journée de Top 14.

Le RC Toulon connait un début de saison très difficile. Les Toulonnais occupent la 10e place du classement du Top 14 même si les six premières places sont largement à portée de main. Ils sont relégués à 6 points de la place de barragiste avant le début de cette 7e journée et une victoire ce dimanche soir changerait toute la donne. "C'est une équipe en confiance. L'une des plus physiques, les plus denses. Mais ils ont également beaucoup d'atouts en termes de vitesse derrière. Ce sera un gros match", a expliqué le directeur du rugby du RCT Pierre Mignoni.

Et effectivement le Racing 92 est une équipe en confiance. Les Franciliens n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq derniers matchs et fait mieux que n'importe quelle autre équipe du Top 14 sur cette période. Pour autant, le centre des Ciel et Blanc Gaël Fickou reste méfiant. "Quand on parle trop d'une équipe, elle a tendance à se relâcher", a-t-il tempéré dans les colonnes du Figaro.

A quelle heure débute le match Toulon - Racing ?

Le match Toulon - Racing débutera à 21h05 ce dimanche. Il se déroulera au stade Mayol de Toulon.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Toulon - Racing ?

Canal++ retransmettra cette dernière rencontre de la 7e journée du Top 14. Benoît Rousselet sera l'arbitre central.

Quelle diffusion streaming pour le match Toulon - Racing ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Toulon - Racing. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions pour Toulon - Racing ?

La composition de Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Sinzelle, 11. Tuicuvu ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Mercer, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap.), 4. Ollivon ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

La composition du Racing : 15. James ; 14. Ravutaumada, 13. Fickou (cap.), 12. Manu, 11. Habosi ; 10. Prisciantelli, 9. Carbonneau ; 7. Hill, 8. Hughes, 6. Baudonne ; 5. Taofifenua, 4. Rowlands ; 3. Bamba, 2. Escobar, 1. Kolingar.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Toulon - Racing ?

Betclic : Toulon 1,16 / Nul 22 / Racing 4,50

Unibet : Toulon 1,19 / Nul 24 / Racing 4,05

Winamax : Toulon 1,19 / Nul 24 / Racing 4,10