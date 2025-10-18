Pau - Toulouse : au terme d'un match fou, Les Palois arrachent la victoire sur le gong, le résumé

La Section Pâloise a conservé sa place de leader du Top 14 et son invincibilité à domicile en remportant un succès précieux à la dernière minute face aux Toulousains, qui ont trop reculé dans le second acte.

En direct

23:05 - Essai sur le gong de Maximin (vidéo) L'essai en force de Jimmy Maximin après un pick and go à la dernière minute

23:03 - Le championnat est un long marathon Sébastien Piqueronies a laissé son avis au micro de Canal Plus "Rivaliser sur 7 journées, oui. Mais c'est un championnat qui est un grand marathon. C'est à nous de capaitaliser et apprendre. On a la chance d'avoir un public qui suit et qui pousse ces joueurs, c'est magnifique"

22:59 - C'est frustrant Le talonneur Toulousain a avoué sa grande frustration de prendre l'essai à la dernière minute "C'est dommage de lâcher sur la fin. On tenait un bon résultat face à une équipe qui est très en forme cette saison. On doit pas lâcher comme ça, c'est dommage. On ramène 1 point chez une bonne équipe, mais quand tu peux gagner un match à la sirène c'est frustrant"

22:57 - Chapeau aux avants Emilien Gailleton a tenu à féliciter ses avants pour cette victoire "On a forcément beaucoup de joie. On garde Hameau invaincu. Chapeaua xu avants qui ont fait un superbe match face à une bonne équipe de Toulouse. Ce n'est pas le meilleur rugby qu'on a produit mais on a montré beaucoup de caractère"

22:54 - ESSAI CONFIRME ET VICTOIRE DE PAU (30-26) L'arbitre confirme qu'il n'y a aucun en-avant commis par Jimmy Maximin et l'essai est confirmé pour Pau. Les hôtes repassent devant au bon moment et Desperes transforme l'essai. Victoire de la Section Paloise sur Toulouse (30-26)

22:50 - L'ESSAI DE MAXIMIN EN SUSPENS (28-26) Sur un énième ruck dans le camp toulousain, Jimmy Maximim parvient à aplatir le ballon dans l'en but, mais l'arbitre demande le visionnage de la VAR

22:48 - 79' - Dernière chance pour les Palois L'ailier italien parvient à sauver un ballon dangereux juste devant Facundo Isa, mais Pau bénéficie d'une pénalité que les Béarnais préfèrent jouer en touche

22:45 - 77' - Quelle tension ! Une fin de match à couper le souffle entre Pau et Toulouse, on sent que chaque ballon perdu au sol peut créer un véritable danger. Les joueurs se jettent sur le cuir comme des morts de faim

22:40 - 73' - Kinghorn offre un avantage précieux aux Toulusains (26-23) Sur une longue pénalité de trente cinq mètres, Kinghorn parvient à redonner trois points de plus pour les Toulousains (26-23). Pau doit réagir

22:38 - 71' - Les Palois plus efficaces dans les plaquages Les hommes de Sébastien Piqueronies ont réussi 122 plaquages dans cette rencontre contre seulement 95 pour les Toulousains

22:35 - 68' - Desperes remet les deux équipes à égalité (23-23) Après une faute de Théo Ntamack qui va chercher un plaquage dans un ruck, Axel Desperes bénéficie d'une pénalité à vingt mètres. Il parvient à la transformer. 23-23 entre Pau et Toulouse

22:29 - 63' - Colombe fait du bien Véritable mur dans l'axe de la défense toulousaine, Henri Colombe est très solide sur les rucks, il bénéficie d'une pénalité qui va permettre à Toulouse de se dégager

22:26 - 60' - Essai refusé pour Pau L'essai de Facundo Isa a été réfusé après visionnage de la vidéo pour une faute Whitelock qui empêche son adversaire d'avancer. On reste à 20-23

22:22 - 58' - Essai sublime de Facundo Issa Quel magnifique essai des Palois avec au départ un superbe travail de Arfeuil qui s'arrache pour servir idéalement Auradou et c'est Facundo Isa qui en profite pour s'exfiltrer du marquage toulousain et aller marquer en solo le troisième essai Palois. Desperes transforme l'essai