Pau - Toulouse : le leader à l'épreuve du Hameau sans son homme fort

Pau, leader du Top 14 reçoit son dauphin toulousain ce samedi lors de la 7ème journée. Un choc entre une équipe invincible à domicile et les champions en titre en quête d'assurance à l'extérieur.

Le stade du Hameau s'annonce incandescent ce samedi pour ce duel entre La Section Paloise, portée par une série solide à domicile, et le Stade Toulousain, champion de France en titre et actuel leader du Top 14. Un duel de haute intensité entre deux formations aux ambitions affirmées. Pau veut prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs, tandis que Toulouse cherche à effacer ses doutes loin d'Ernest-Wallon.

Vrai test pour la Section Pâloise

Depuis le début de la saison, la Section Pâloise s'invite parmi les cadors du championnat, grâce à un mélange de rigueur défensive et d'enthousiasme offensif. La victoire inaugurale à Castres a lancé une dynamique positive, confirmée par des prestations convaincantes à domicile. Mais ce match face à Toulouse représente un test d'une tout autre envergure. Les Béarnais veulent briser la série noire celle des trois défaites consécutives face aux Rouge et Noir et faire du Hameau une forteresse infranchissable. Le défi s'annonce colossal, tant le collectif toulousain, même remanié, reste d'une efficacité redoutable.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le Stade Toulousain est l'équipe la plus spectaculaire du Top 14. Les hommes d'Ugo Mola effectuent en moyenne 167 passes par match, soit plus que Bordeaux-Bègles (161) et La Rochelle (160). Leur jeu de mouvement est une référence, symbole d'une philosophie tournée vers la continuité et la créativité. Toulouse domine également le classement des offloads (17 par rencontre), ces fameuses passes après contact qui dynamitent les défenses adverses. Mais cette audace a un prix, le champion de France est aussi celui qui perd le plus de ballons (28 par match). Une statistique révélatrice d'un risque assumé, fidèle à la devise du clubproduire du jeu, quoi qu'il en coûte.

Ramos au repos

En revanche, Pau devra composer avec une infirmerie bien garnie. Théo Attissogbe, Souverbie et Manu sont forfaits sur commotion, Klemenczak (dos), Laporte (épaule) et Robson (fracture du péroné) manqueront également à l'appel. Une hécatombe qui pousse Sébastien Piqueronies à remanier son quinze de départ, misant sur les cadres comme Daubagna, Gorgadze et Whitelock pour encadrer les jeunes pousses. La Section devra faire preuve d'ingéniosité pour rivaliser en intensité et compenser ces absences majeures, tout en exploitant le soutien du Hameau pour maintenir son invincibilité à domicile.

Côté toulousain, l'effectif est lui aussi allégé. Toujours pas du Dupont ni Mauvaka et plusieurs internationaux ont été mis au repos comme Thomas Romas, Hugo Mallia et Alexandre Roumat, tandis que Delibes, Merkler, Épée et Brennan sont blessés. Mais Ugo Mola peut compter sur sa profondeur d'effectif, avec des talents comme Capuozzo, Jelonch ou Kinghorn prêts à prendre le relais. Fort de trois victoires d'affilée contre Pau, Toulouse reste le favori logique de ce choc. Mais gare au piège car le Hameau a déjà vu tomber des géants.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre la Section Pâloise et Toulouse aura lieu ce dimanche à 21h00 au stade Hameau. C'est Adrien Marbot qui officiera en tant qu'arbitre principal. Il sera assisté Bénoît Albert-Bonnafous et Jonathan Gasnier à la touche.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Pau - Toulouse ?

Cette rencontre de la septième journée du Top 14 sera diffusée sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Pau et Toulouse via l'application MyCanal.

Les compositions de départ

Le XV de départ de Pau : 15. Maddocks ; 14. Arfeuil, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Grandidier-Nkanang ; 10. J. Simmonds, 9. Daubagna ; 7. Credoz, 8. Gorgadze, 6. Zegueur ; 5. Capelli (cap), 4. H. Auradou ; 3. Laclayat, 2. Delhommel, 1. Parrou.

Les remplaçants : 16. Rey, 17. Seneca, 18. Maximin, 19. Whitelock, 20. Isa, 21. Luc, 22. Desperes, 23. Tokolahi.



Le XV de départ de Toulouse : 15. Remue ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Gourgues, 11. Lebel ; 10. Kinghorn, 9. Graou ; 7. Banos , 8. T. Ntamack, 6. Jelonch (cap) ; 5. Meafou, 4. Elias ; 3. Aldegheri, 2. J. Marchand, 1. Ainu'u.

Les remplaçants : 16. Cramont, 17. Neti, 18. Vergé, 19. Castro-Ferreira, 20. Saito, 21. R. Ntamack, 22. Thomas, 23. Colombe.

Les différentes côtes

Même si l'équipe de Pau est invaincue à domicile, le Stade Toulousain est légèrement favori pour choc.

Betclic : Pau 2,25 / Nul 19,00 / Toulouse 1,58

Winamax : Pau 2,20 / Nul 22,00 / Toulouse 1,64

Unibet : Pau 2,16 / Nul 21,50 / Toulouse 1,61

Parions Sports : Pau 2,35 / Nul 20,00 / Toulouse 1,55