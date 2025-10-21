Le recrutement du futur sélectionneur du XV de France féminin publié sur France Travail

Si vous voulez devenir le nouveau sélectionneur du XV de France féminin, les candidatures sont ouvertes.

La Fédération française de rugby (FFR) a officiellement lancé lundi 20 octobre la procédure de recrutement de celui ou celle qui succédera au duo David Ortiz - Gaëlle Mignot à la tête de l'équipe de France féminine, qui a pour objectif, le titre mondial en 2029 en Australie.

Les critères et les missions, publiés sur le site de la FFR et des sites comme France Travail, ont été listés de cette façon

Élaborer le plan d'action de l'équipe en concertation avec le manager général France Féminines : planification, organisation, logistique et suivi des contraintes budgétaires;

Contribuer au projet du Haut Niveau Féminin (7, XV, filière d'accès, détection et développement);

Développer et entretenir une relation de confiance avec les clubs et leurs managers afin de garantir un partage clair du projet de performance;

Collaborer étroitement avec le sélectionneur du 7 olympique féminin et les acteurs du projet haut niveau féminin;

Observer, détecter et évaluer les joueuses lors des compétitions;

Coordonner les plans individuels de développement des joueuses (objectifs, suivi, résultats, équilibre de vie, perspectives professionnelles), en lien avec le manager général France Féminines, les clubs et les joueuses concernées;

Organiser les débriefings des compétitions et en assurer la communication auprès du manager général France Féminines;

Assurer une communication régulière avec le manager général France Féminines sur l'avancement du projet;

Participer aux commissions de rugby haute performance de World Rugby;

Contribuer à l'innovation et à l'optimisation de la performance, en collaboration avec le département accompagnement à la performance (recherche, observation, analyse, etc.);

Produire des documents de synthèse, pédagogiques et de retour d'expérience à destination des différents publics concernés;

S'impliquer activement dans la prévention du dopage, des incivilités, des discriminations et de toute forme de violence;

Intervenir en tant qu'expert lors de formations (DEJEPS, DESJEPS) et de colloques nationaux ou internationaux;

S'inscrire dans une démarche de formation continue, en participant aux FPC fédérales, INSEP et événements de haut niveau;

Participer aux séminaires et travaux des staffs des équipes de France et de la commission Haute Performance.

Le poste, un CDD de deux ans renouvelable, est ouvert à tout le monde même si les critères sont bien précis. Les candidats ont jusqu'au 3 novembre pour envoyer leur CV et lettre de motivation à la FFR. " Idéalement " la personne désignée prendra ses fonctions dès le 5 janvier. Le sélectionneur sera ensuite validé par un comité constitué par Jean-Marc Lhermet, vice-président de la Fédération chargé du haut niveau, Ariane Van Ghelue, vice-présidente chargée du haut niveau féminin, Olivier Lièvremont, DTN, Christophe Reigt, manager général des équipes de France féminine, et Jean-Marc Béderède, manager haute performance à la Fédération.