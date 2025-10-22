Thomas Ramos absent de la liste du XV de France, les choix forts de Galthié
Le sélectionneur a dévoilé la liste des 42 joueurs pour la tournée d'automne du XV de France.
Mois de novembre rime avec retour du XV de France. Les Bleus affronteront les nations de l'Hémisphère Sud à trois reprises avec une rencontre contre l'Afrique du Sud au Stade de France le 8 novembre, les Fidji le 15 novembre et enfin l'Australie le 22 novembre. Pour les trois rencontres, Fabien Galthié et son staff ont fait des choix. On notera notamment les absences de Thomas Ramos pour des raisons personnelles (il devrait revenir dans le group d'ici quelques jours). On notera les présences de Benjamin Bertrand, Barnabé Massa, Jimi Maximin, Esteban Capilla, Kalvin Gourgues et Aaron Grandidier Nkanang. Jauneau a été appelé en 9 avec Le Garrec et Lucu. Segonds en 10 avec Ntamack et Jalibert.
La liste des 42
- AVANTS
- Dorian ALDEGHERI – Stade Toulousain
- Grégory ALLDRITT – Stade Rochelais
- Hugo AURADOU – Section Paloise
- Benjamin BERTRAND – Stade Toulousain
- Paul BOUDEHENT – Stade Rochelais
- Esteban CAPILLA – Aviron Bayonnais
- Guillaume CRAMONT – Stade Toulousain
- Baptiste ERDOCIO – Montpellier HR
- Alexandre FISCHER – Aviron Bayonnais
- Thibaud FLAMENT – Stade Toulousain
- Jean-Baptiste GROS – RC Toulon
- Mickaël GUILLARD – LOU Rugby
- Oscar JEGOU – Stade Rochelais
- Anthony JELONCH – Stade Toulousain
- Thomas LACLAYAT – Section Paloise
- Julien MARCHAND – Stade Toulousain
- Barnabé MASSA – ASM Clermont
- Jimi MAXIMIN – Section Paloise
- Emmanuel MEAFOU – Stade Toulousain
- Régis MONTAGNE – ASM Clermont
- Lenni NOUCHI – Montpellier HR
- Emerick SETIANO – Aviron Bayonnais
- Romain TAOFIFENUA – Racing 92
- Cameron WOKI – Union Bordeaux Bègles
- ARRIÈRES
- Pierre-Louis BARASSI – Stade Toulousain
- Léo BARRÉ – Stade Français
- Louis BIELLE-BIARREY – Union Bordeaux Bègles
- Fabien BRAU-BOIRIE – Section Paloise
- Nicolas DEPOORTERE – Union Bordeaux Bègles
- Gaël DREAN – RC Toulon
- Gaël FICKOU – Racing 92
- Émilien GAILLETON – Section Paloise
- Kalvin GOURGUES – Stade Toulousain
- Aaron GRANDIDIER NKANANG – Section Paloise
- Matthieu JALIBERT – Union Bordeaux Bègles
- Baptiste JAUNEAU – ASM Clermont
- Nolann LE GARREC – Stade Rochelais
- Maxime LUCU – Union Bordeaux Bègles
- Romain NTAMACK – Stade Toulousain
- Damian PENAUD – Union Bordeaux Bègles
- Joris SEGONDS – Aviron Bayonnais
- Cheick TIBERGHIEN – Aviron Bayonnais