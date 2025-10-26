DIRECT. Toulouse - Toulon : le Stade Toulousain s'envole... suivez le match
C'est parti au Stadium Municipal ! Toulouse, face à une équipe remaniée de Toulon, a pris les devants grâce à des essais de Mallia et Marchand et Romain Ntamack (24-3).
21:50 - Toulouse tourne avec un large avantage (24-3)
Malmené pendant une partie de la première période, Toulouse, qui est entré dans le match grâce à une interception de Mallia (6e), s'est envolé au score à la suite du carton jaune concédée par Swan Rebbadj (28e). Marchand (29e), sur un maul porté, et Romain Ntamack, au soutien de ses avants, ont fait gonfler la marque (24-3). Pour l'instant, les Haut-Garonnais reprennent la tête du Top 14 grâce à ce bonus offensif provisoire.
3 essais marqués et première mi-temps maîtrisée pour nos Stadistes ???? pic.twitter.com/JQkNcJWi1V— Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 26, 2025
21:49 - Toulon peut relancer le suspense (40e+1)
Les Varois ont glané une pénalité en mêlée fermée. Jaminet ramène les siens à 15 mètres.
21:45 - ESSAI DE TOULOUSE ! (37e)
Au soutien de ses partenaires qui avaient formé un maul porté, Ntamack a marqué, malgré le retour désespéré de Jean-Baptiste Gros. Kinghorn reste à 100% dans son rôle de buteur.
OUI ROMAIN ????— Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 26, 2025
Notre numéro 10 résiste à plusieurs défenseurs près de la ligne pour inscrire le 3ème essai ????
Blair transforme à nouveau ! pic.twitter.com/KLsRmvvOfu
21:43 - Toulouse connaît un temps fort (36e)
Ludlam n'est pas sorti de la zone de ruck. Ntamack sort le ballon à dix mètres de la ligne toulonnaise.
21:42 - Les esprits s'échauffent (34e)
Toulon est pénalisé au terme d'une mêlée. Le Toulonnais Jean-Baptiste Gros s'accroche avec Emmanuel Meafou. Ce dernier a chambré son adversaire.
21:38 - ESSAI DE TOULOUSE (30e)
Toulouse profite immédiatement de sa supériorité numérique. Au terme d'un maul porté d'école, Marchand a conclu cet effort collectif. Kinghorn transforme !
Le maul porté concluant ????— Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 26, 2025
Après une touche dans les 22m Toulonnais, Julien conduit le ballon porté jusque dans l'en-but !
C'est transformé. pic.twitter.com/F7DRBscNpe
21:36 - Swan Rebbadj écope d'un carton jaune (29e)
Le deuxième ligne de Toulon n'était pas à dix mètres sur cette pénalité rapidement jouée. Il est averti.
21:36 - Ntamack réalise une action de classe (28e)
Sous pression dans ses 22 mètres, l'ouvreur de Toulouse a échappé à la vigilance de Rayan Rebbadj pour remonter le terrain sur 40 mètres.
21:33 - Toulon remporte le bras de fer (26e)
Graou a commis une erreur technique au moment de relever le ballon d'un ruck.
21:31 - Toulouse est en train d'accélérer (25e)
Les champions de France en titre multiplient les séquences. L'action est désormais dans les 22 mètres varois.
21:27 - Toulouse alourdit la marque (22e)
Ollivon s'est mis à la faute dans une mêlée spontanée. En face des poteaux, Kinghorn a ajouté trois points.
21:26 - Meafou se rattrape (19e)
Le deuxième ligne a rendu la monnaie au sein de ses 22 mètres. Il y a une farouche bataille au sol.
21:24 - Willis est pénalisé (18e)
Toulouse a été emporté dans un contre-ruck. Willis a essayé de ramener la possession dans son camp. Il n'en avait pas le droit, car il était au sol.
21:22 - Meafou réalise une erreur technique (16e)
Pour l'instant, les deux équipes ne parviennent pas à finir les coups. Cette fois, Thomas avait trouvé un espace dans le couloir des cinq mètres. Sur le rebond, le deuxième ligne de Toulouse a échappé la possession au contact.
21:19 - Toulon rate une nouvelle situation (14e)
Au niveau de la médiane, Smaïli a cassé la ligne défensive. Néanmoins, sa transmission vers Jaminet n'a pas été précise. C'est une mêlée au niveau des 22 mètres de Toulouse. Pour l'instant, les visiteurs montrent un beau visage.