DIRECT. Toulouse - Toulon : le Stade Toulousain s'envole... suivez le match

C'est parti au Stadium Municipal ! Toulouse, face à une équipe remaniée de Toulon, a pris les devants grâce à des essais de Mallia et Marchand et Romain Ntamack (24-3).

En direct

21:50 - Toulouse tourne avec un large avantage (24-3) Malmené pendant une partie de la première période, Toulouse, qui est entré dans le match grâce à une interception de Mallia (6e), s'est envolé au score à la suite du carton jaune concédée par Swan Rebbadj (28e). Marchand (29e), sur un maul porté, et Romain Ntamack, au soutien de ses avants, ont fait gonfler la marque (24-3). Pour l'instant, les Haut-Garonnais reprennent la tête du Top 14 grâce à ce bonus offensif provisoire.

21:49 - Toulon peut relancer le suspense (40e+1) Les Varois ont glané une pénalité en mêlée fermée. Jaminet ramène les siens à 15 mètres.

21:45 - ESSAI DE TOULOUSE ! (37e) Au soutien de ses partenaires qui avaient formé un maul porté, Ntamack a marqué, malgré le retour désespéré de Jean-Baptiste Gros. Kinghorn reste à 100% dans son rôle de buteur.

21:43 - Toulouse connaît un temps fort (36e) Ludlam n'est pas sorti de la zone de ruck. Ntamack sort le ballon à dix mètres de la ligne toulonnaise.

21:42 - Les esprits s'échauffent (34e) Toulon est pénalisé au terme d'une mêlée. Le Toulonnais Jean-Baptiste Gros s'accroche avec Emmanuel Meafou. Ce dernier a chambré son adversaire.

21:38 - ESSAI DE TOULOUSE (30e) Toulouse profite immédiatement de sa supériorité numérique. Au terme d'un maul porté d'école, Marchand a conclu cet effort collectif. Kinghorn transforme !

21:36 - Swan Rebbadj écope d'un carton jaune (29e) Le deuxième ligne de Toulon n'était pas à dix mètres sur cette pénalité rapidement jouée. Il est averti.

21:36 - Ntamack réalise une action de classe (28e) Sous pression dans ses 22 mètres, l'ouvreur de Toulouse a échappé à la vigilance de Rayan Rebbadj pour remonter le terrain sur 40 mètres.

21:33 - Toulon remporte le bras de fer (26e) Graou a commis une erreur technique au moment de relever le ballon d'un ruck.

21:31 - Toulouse est en train d'accélérer (25e) Les champions de France en titre multiplient les séquences. L'action est désormais dans les 22 mètres varois.

21:27 - Toulouse alourdit la marque (22e) Ollivon s'est mis à la faute dans une mêlée spontanée. En face des poteaux, Kinghorn a ajouté trois points.

21:26 - Meafou se rattrape (19e) Le deuxième ligne a rendu la monnaie au sein de ses 22 mètres. Il y a une farouche bataille au sol.

21:24 - Willis est pénalisé (18e) Toulouse a été emporté dans un contre-ruck. Willis a essayé de ramener la possession dans son camp. Il n'en avait pas le droit, car il était au sol.

21:22 - Meafou réalise une erreur technique (16e) Pour l'instant, les deux équipes ne parviennent pas à finir les coups. Cette fois, Thomas avait trouvé un espace dans le couloir des cinq mètres. Sur le rebond, le deuxième ligne de Toulouse a échappé la possession au contact.