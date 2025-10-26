Toulouse - Toulon : Ntamack se méfie d'une arme redoutable au RCT... chaîne, compos

En clôture de la 8e journée de Top 14, au Stadium Municipal, Toulouse accueille, ce dimanche 26 octobre, Toulon pour un véritable choc.

En ce début de saison, Toulouse souffle le chaud et le froid. Le bande à Mola est parfaite à domicile avec trois succès bonifiés en trois réceptions, et plutôt maladroite à l'extérieur avec trois revers en quatre déplacements. À l'approche de la première période de doublons, le triple champion de France en titre se retrouve forcément sous pression pour ce Toulouse - Toulon. Les Varois, qui comptent un match de retard, avancent dans l'ombre, même s'ils devraient débarquer avec une équipe remaniée au Stadium Municipal.

Dans cette formation, Ma'a Nonu, 43 ans, fera office de cadre. La légende néo-zélandaise impressionne en ce début de saison avec déjà trois essais inscrits, en trois rencontres et 78 minutes de jeu. "Je pense que tout joueur actuel a grandi en regardant Ma'a Nonu, a expliqué Romain Ntamack. C'est vrai que c'est un joueur extraordinaire quand on voit ce qu'il arrive à faire encore à 43 ans. Mais au-delà de ça, j'ai évidemment grandi en regardant ses matchs avec les All Blacks, quand ils avaient l'équipe, pour moi, qui était la meilleure au monde en 2015. C'était quand même exceptionnel ce qu'il faisait avec les All Blacks. Évidemment que ce serait une grande fierté de pouvoir l'affronter. Je ne pensais pas pouvoir l'affronter un de ces jours parce que je pensais qu'il allait arrêter, mais finalement, à 43 ans il est encore sur le terrain."

Chez les Méditerranéens, il plane aussi un sentiment de revanche. Les partenaires de Charles Ollivon avaient reçu deux gifles l'an dernier en Top 14 (16-50 ; 57-5). Ils avaient aussi cédé en quart de finale de Champions Cup sur une pénalité à la sirène de Ramos (18-21). "Je sais ce qu'il nous attend, a insisté Pierre Mignoni. Je ne suis pas amnésique. Chacun fait appel à ce qu'il veut. Je sais ce qui est dur. Je sais aussi ce qui est possible, même si ça relèverait d'un exploit. Il faut réunir les conditions pour créer un exploit. Ce sont les joueurs qui ont la recette."

Dans le cadre de cette 8e journée de championnat, le Top 14 offre un choc Toulouse - Toulon. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Toulouse - Toulon. Cette rencontre sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Toulouse - Toulon en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ des Haut-Garonnais pour ce Toulouse - Toulon : 15. Ramois ; 14. A.Retière, 13. Mallia ou Chocobares, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Placines, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Le XV de départ des Varois pour ce Toulouse - Toulon : 15. Domon ; 14. Luc, 13. Septar, 12. Smaili, 11. Dréan ; 10. West, 9. Paillaugue ; 7. Coulon, 8. Bastareaud, 6. Lakafia ; 5. Warion, 4. Le Corvec ; 3. Brookes, 2. Baubigny, 1. Gros.