Légende de Toulon et du XV de France, André Herrero est mort, quelles sont les causes de son décès ?

Le rugby et le RCT sont en deuil, André Herrero est mort ce vendredi 24 octobre.

Une légende est partie. André Herrero, figure du club de Toulon et du rugby français avec 22 sélections en équipe de France est décédé ce vendredi selon les informations de L'Equipe à l'âge de 87 ans. Les causes de son décès n'ont pas été communiquées. Capitaine-entraîneur du RC Toulon, il disputa en 1968 une finale du Championnat perdue face à Lourdes avant de s'incliner trois saisons plus tard devant Béziers. Il deviendra également président du club de Toulon.

Nommé manager du XV de France en 1992 à la demande de Bernard Lapasset, il démissionna finalement quelques années plus tard pour marquer son désaccord avec les joueurs qui avaient fait grève au motif qu'ils souhaitaient des compensations à l'heure où le rugby n'était plus un sport amateur. Il resta président de la commission de sélection et membre de la FFR jusqu'en 2000. Il sera intronisé au Hall of Fame du RCT en 2023. "C'est avec une grande tristesse que le Rugby Club Toulonnais a appris le décès d'André Herrero", a confirmé son club dans un communiqué. "Merci pour tout, André. Le RCT ne t'oubliera jamais."

L'hommage de Jo Maso

"Dans son sillage, on pouvait sentir la confiance qu'il inspirait. C'était un grand joueur de rugby, magnifique, valeureux, d'une énergie intarissable, énorme défenseur et toujours au soutien du porteur du ballon. À Toulon, c'était un monument. J'ai disputé quelques matches aussi avec lui en équipe de France dans les années 1960. Il était écouté, respecté, au sein d'un groupe qui comportait de fortes personnalités. Son départ me bouleverse" a expliqué l'ancien manager du XV de France pour L'Equipe.