Le Tournoi des 6 Nations 2026 impose une nouveauté, le XV de France n'a pas le choix

Le XV de France va faire face à une nouveauté dans son calendrier pour le Tournoi des 6 Nations.

Le XV de France est de retour dans quelques jours pour le Tournoi des 6 Nations 2026 avec un programme très chargé pour les Bleus sur deux mois. L'année s'annonce d'ailleurs très chargée avec l'inauguration de la nouvelle compétition, le Championnat des Nations, un tournoi réunissant les meilleures équipes des deux hémisphères durant le mois de novembre.

Après le sacre du XV de France en 2025, malgré la difficulté du calendrier et des déplacements notamment en Angleterre et en Irlande, les Bleus affronteront cette fois les XV de la Rose et du Trèfle au Stade de France. Les hommes de Fabien Galthié seront confrontés, dans l'ordre, à l'Irlande, le pays de Galles à l'extérieur, l'Italie, l'Ecosse à Murrayfield et enfin dans une grand finale (on l'espère) l'Angleterre au Stade de France.

Mais attention : cette année le calendrier et la programmation de ce Tournoi des 6 nations 2026 sont totalement bouleversés. En effet, si on assistera comme d'habitude à des rencontres le vendredi et le samedi, il y aura un match le jeudi soir, le premier de la compétition et cela concerne le XV de France.

Les coéquipiers d'Antoine Dupont, qui devrait être en pleine possession de ses moyens à ce moment de l'année après sa grave blessure face à l'Irlande dans l'édition 2025, recevront justement les Irlandais pour l'ouverture de ce tournoi. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas concurrencer la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Et oui, 2026, année de Coupe du monde de foot, mais également année de JO d'hiver. Après les Jeux olympiques d'été en 2024 du côté de Paris, les performances de la délégation française seront particulièrement scrutées...