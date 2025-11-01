DIRECT. Toulouse - Stade Français : suivez le match

Ce samedi soir, Toulouse reçoit le Stade Français dans un choc au sommet du Top 14. Suivez le match en direct.

21:11 - Les Parisiens à la faute (0-0, 9e) Quatrième pénalité à l'encontre des Parisiens en dix minutes alors que Noah Nene n'est pas sorti de la zone plaqueur-plaqué après avoir perdu ses appuis.

21:10 - Carbonel pris (0-0, 8e) Après une chandelle, Léo Barré trouve Sekou Macalou en retrait qui sert Louis Carbonel. Le demi d'ouverture dégage mais ça finit directement en touche à cause de la montée de Verger.

21:09 - Premier mêlée (0-0, 7e) Sur la première mêlée, les Toulousains sont sanctionnés et notamment Rodrigue Neti pour avoir écroulé la mêlée.

21:08 - Kinghorn touché (0-0, 6e) Pour la deuxième fois en six minutes, Blair Kinghorn pose un genou à terre.

21:07 - Capuozzo s'en veut ! (0-0, 5e) Superbe grattage de Noah Nene sur Ange Capuozzo et Chocobares.

21:06 - Les pénalités s'enchaînent (0-0, 5e) Les Parisiens se mettent à la faute dans cette entame.

21:05 - Nouvelle sanction (0-0, 3e) En touche, Azagoh prend le bras de Verger dans les airs. Mallia trouve une touche dans le camp adverse.

21:04 - Pénalité contre le Stade Français (0-0, 3e) Pour avoir tiré Ange Capuozzo par le maillot au départ de l'accrochage, Jeremy Ward est pénalisé.

21:03 - Premier accrochage (0-0, 2e) Après un coup de pied rasant de Carbonel, Jeremy Ward plaque Ange Capuozzo en touche. Les deux joueurs s'accrochent et l'Italien pousse le Sud-Africain sur la rambarde. Le centre reste au sol.

21:02 - Des Parisiens offensifs (0-0, 2e) Le ton est donné à Ernest-Wallon par les Parisiens qui mettent les arrières toulousains sous pression.

21:01 - Toulouse sous pression (0-0, 1e) Ange Capuozzo récupère le ballon au coup d'envoi. C'est finalement dégagé par Paul Graou.

21:01 - C'est parti ! (0-0, 1e) Louis Carbonel lance le Classico ! C'est parti pour 80 minutes !

21:00 - Entrée des joueurs ! Dans un stade Ernest-Wallon des grands soirs, les joueurs pénètrent sur la pelouse. Le coup d'envoi est imminent !

20:55 - Le corps arbitral Ce soir, Kévin Bralley sera au sifflet de Toulouse - Stade Français. Il sera accompagné par Cyrille Boulay et Jonathan Gasnier, arbitres de touche. Simon Adgie sera le quatrième arbitre, tandis que Philippe Bonhoure sera chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

20:50 - Deux victoires toulousaines La saison dernière, le Stade Toulousain a remporté les deux Classico : 21-27 à Paris et 38-23 à Toulouse.

20:45 - Belle forme à l'extérieur Avec une victoire et deux bonus défensifs en quatre matches, (29-24 à Castres, 11-28 à Perpignan, 42-37 à Pau, 22-10 à Lyon), le Stade Français affiche le deuxième meilleur bilan à l'extérieur derrière Bordeaux-Bègles qui l'a emporté à Castres en fin d'après-midi.

20:40 - Le Stade Français envoie du lourd, le XV parisien Les Stadistes ne font pas l'impasse sur le Clasico. Pour cette grand match, le staff parisien peut notamment compter sur la présence de Léo Barré, libéré par le XV de France. Ce samedi soir, la charnière type avec Kerr-Barlow et Carbonel sera au rendez-vous, tout comme la paire Nene-Ward au centre. Gabrillagues et Azagoh occuperont la deuxième ligne, secondés par une solide troisième ligne composée de Halaifonua, Briatte et Macalou. À noter que le jeune trois-quarts Mathis Ibo est pour la première fois sur une feuille de match : 15. Barré ; 14. Laloi, 13. Ward, 12.Nene, 11.Ezeala ; 10.Carbonel, 9.Kerr Barlow ; 7.Briatte (cap.), 8.Macalou, 6.Halaifonua ; 5.Azagoh, 4.Gabrillagues ; 3.P. Alo-Emile, 2. Nicotera, 1.Iscaro.

20:35 - De retour au sommet 12e du Top 14 la saison dernière et maintenu lors de la dernière journée, le Stade Français est de retour au premier plan cette saison. À Ernest-Wallon, les Parisiens ont l'occasion de frapper fort et assumer pleinement leurs ambitions.

20:30 - Sur quelle chaîne regarder Toulouse - Stade Français ? Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera le Classico entre les Toulousains et les Parisiens.

20:25 - Thomas, le facteur X ? Remplaçant au coup d'envoi, Teddy Thomas est la bête noire du Stade Français. Dans sa carrière, l'ailier a inscrit 13 essais face aux Stadistes.

20:20 - Toulouse annonce une surprise ! Ce matin, le Stade Toulousain a prévenu ses supporters ! À la mi-temps, les fans devront rester dans les tribunes. "Parce qu’un Classique c’est aussi du spectacle, restez en tribune à la mi-temps pour une surprise exceptionnelle", a écrit le club sur ses réseaux sociaux. La rumeur de l'annonce de la prolongation d'Antoine Dupont au Stade Toulousain enfle depuis quelques heures.

20:15 - Deux joueurs rappelés En raison des nombreuses absences, Hawkes et Portat sont revenus cette semaine de leur prêts à Provence Rugby. Ils seront sur la feuille de match.

20:12 - Le XV toulousain Face au Stade Français, Ugo Mola a décidé de faire des paris. Auteur d'un triplé la semaine dernière contre Toulon, Juan Cruz Mallia remonte d'un cran et occupera le poste de demi d'ouverture aux côtés de Paul Graou. Par ailleurs, Neti, Lacombre et Ainu'u composeront la première ligne, suivis par Elias et Vergé. En troisième ligne, les cadres Willis, Roumat et T. Ntamack sont alignés : 15. Kinghorn ; 14.Capuozzo, 13.Chocobares, 12.Ahki, 11. Delibes ; 10.Mallia, 9.Graou ; 7.Roumat, 8.T. Ntamack, 6.Willis (cap.) ; 5.Vergé, 4.Elias ; 3.Ainu'u, 2.Lacombre, 1.Neti.

20:10 - Un effectif toulousain décimé Avant la fin du premier bloc, le Stade Toulousain reçoit le Stade Français pour un choc privé des internationaux. Habitués aux joutes internationales, les Toulousains devront faire sans Aldegheri, Cramont, Flament, Meafou et Jelonch. Par ailleurs, Ugo Mola sera également privé de Colombe, Mauvaka, Brennan ou encore Cros, tous blessés.