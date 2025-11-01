Toulouse - Stade Français : XV de France, absences... un Clasico entre leaders joué d'avance ?

Ce samedi soir, Toulouse reçoit le Stade Français dans un choc au sommet du Top 14. Une affiche de gala marquée par les nombreuses absences.

Une affiche au sommet ou presque... Avant la fin du premier bloc, le Stade Toulousain reçoit le Stade Français pour un choc privé des internationaux. Habitués aux joutes internationales, les Toulousains devront faire sans Aldegheri, Cramont, Flament, Meafou et Jelonch. Par ailleurs, Ugo Mola sera également privé de Colombe, Mauvaka, Brennan ou encore Cros, tous blessés. Pour l'occasion, l'auteur d'un triplé la semaine dernière contre Toulon, Juan Cruz Mallia remonte d'un cran et occupera le poste de demi d'ouverture aux côtés de Paul Graou. Par ailleurs, Neti, Lacombre et Ainu'u composeront la première ligne, suivis par Elias et Vergé. En troisième ligne, les cadres Willis, Roumat et T. Ntamack sont alignés. En raison des nombreuses absences, Hawkes et Portat sont revenus cette semaine de leur prêts à Provence Rugby. Ils seront sur la feuille de match.

Le Stade Français envoie du lourd

Les Stadistes ne font pas l'impasse sur le Clasico. Pour cette grand match, le staff parisien peut notamment compter sur la présence de Léo Barré, libéré par le XV de France. Ce samedi soir, la charnière type avec Kerr-Barlow et Carbonel sera au rendez-vous, tout comme la paire Nene-Ward au centre. Gabrillagues et Azagoh occuperont la deuxième ligne, secondés par une solide troisième ligne composée de Halaifonua, Briatte et Macalou. À noter que le jeune trois-quarts Mathis Ibo est pour la première fois sur une feuille de match. À Ernest-Wallon, le Stade Français a l'occasion de frapper fort et assumer pleinement ses ambitions. Après une saison compliquée et un maintien obtenu tardivement, les Parisiens sont de retour au premier plan, s'avançant avec le meilleur bilan à l'extérieur, comptant une victoire et deux bonus défensifs en quatre matches. "Pour nous, domicile ou extérieur, c'est la même chose. Le terrain c'est le même, 70 mètres sur 100, avec les mêmes poteaux. L'important, c'est de rester consistant", a souligné l'entraîneur des Stadistes, Paul Gustard.

À quelle heure débute Toulouse - Stade Français ?

Le coup d'envoi du match de la 9e journée de Top 14 opposant Toulouse au Stade Français est prévu samedi 1 novembre à 21h00 au stade Ernest-Wallon de Toulouse.

Sur quelle chaîne regarder Toulouse - Stade Français ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera la rencontre entre les Toulousains et les Parisiens.

Comment suivre Toulouse - Stade Français en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 9e journée de Top 14 entre les Rouge et Noir et les Stadistes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les XV de Toulouse - Stade Français ?

Toulouse : 15. Kinghorn ; 14.Capuozzo, 13.Chocobares, 12.Ahki, 11. Delibes ; 10.Mallia, 9.Graou ; 7.Roumat, 8.T. Ntamack, 6.Willis (cap.) ; 5.Vergé, 4.Elias ; 3.Ainu'u, 2.Lacombre, 1.Neti.

Stade Français : 15. Barré ; 14. Laloi, 13. Ward, 12.Nene, 11.Ezeala ; 10.Carbonel, 9.Kerr Barlow ; 7.Briatte (cap.), 8.Macalou, 6.Halaifonua ; 5.Azagoh, 4.Gabrillagues ; 3.P. Alo-Emile, 2. Nicotera, 1.Iscaro.

