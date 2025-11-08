Antoine Dupont : son retour annoncé à cette date

Le capitaine du XV de France devrait retrouver les terrains à cette date.

Des mois interminables. Antoine Dupont, victime d'une rupture des ligaments croisés l'année dernière face à l'Irlande, dans un match capital du Tournoi des 6 Nations, n'est toujours pas revenu sur les terrains. S'il est présent avec le XV de France pendant trois semaines pour aider ses partenaires à préparer la tournée d'automne, son retour à la compétition n'est pas encore pour tout de suite.

Mais en prolongeant son contrat avec le Stade Toulousain la semaine dernière, Antoine Dupont a donné rendez-vous pour l'avenir aux supporters. L'un des meilleurs ou si ce n'est le meilleur joueur du monde compte bien retrouver son niveau rapidement et son retour sur les terrains a été annoncé.

Présent à l'entraînement collectif du Stade Toulousain depuis plusieurs jours maintenant, Antoine Dupont espérait reprendre les matchs à partir du mois de novembre, on parle désormais d'un grand retour pour le mois de décembre. "Les ligaments croisés, c'est ma deuxième fois (au genou droit, NDLR). J'ai donc envie d'être patient et de faire les choses comme il faut pour revenir dans les meilleures conditions" a-t-il expliqué au micro de PSG TV.

"Fin novembre ou début décembre. Ça ne sera pas avant cette date-là", a-t-il annoncé. On reverra donc certainement Antoine Dupont à l'occasion des premières rencontres de la Champions Cup avec la réception des Sharks de Durban, le 7 décembre, à Toulouse.

Le "ministre de l'Intérieur", l'un de ses surnoms, devrait ensuite retrouver l'équipe de France au début de l'année 2026 avec le Tournoi des 6 Nations. Une année importante qui préparera déjà la Coupe du monde, en Australie, en 2027.