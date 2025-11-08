Les joueurs de l'Afrique du Sud totalement ivres

Le capitaine de l'Afrique du Sud a livré des confidences très étonnantes sur son équipe.

Championne du monde en France en 2023, l'Afrique du Sud, affronte de nouveau le XV de France ce samedi 8 novembre, à l'occasion de la première rencontre de la tournée d'automne des Bleus de Fabien Galthié. Une rencontre qui va sans aucun doute rappeler de très mauvais souvenirs à Antoine Dupont ou encore Thomas Ramos, battus en quart de finale de "leur" Mondial il y a deux ans.

Les Springboks règnent comme des maîtres sur la planète rugby depuis 6 ans et leur second titre de champion du monde (après celui de 1995). Mais toutes les histoires ont des pages moins glorieuses. Ce qui se passe dans les coulisses de l'équipe devrait parfois rester dans le secret des vestiaires. Pourtant le joueur et capitaine des Springboks, Eben Etzebeth, n'a pas eu peur d'évoquer une anecdote peu reluisante dans son autobiographie "Unbreakable", publiée à la rentrée.

Le 2e ligne passé par Toulon en France, fort de 135 sélections et de 13 ans d'ancienneté, évoque l'année 2016 et la (très) lourde défaite des Springboks face à la Nouvelle-Zélande du côté de Durban, en Afrique du Sud, lors du Rugby Championship, autrement dit le "Tri-nations" de l'hémisphère sud. Une correction 57-15 qu'il explique le plus simplement du monde.

"La discipline dans le groupe n'était pas très bonne et certains gars, remplaçants pour la rencontre, ont décidé que c'était une bonne idée de sortir et de faire la fête quelques jours avant ce match", explique le capitaine. "Les journalistes sud-africains l'ont appris, et ça a créé un sentiment de malaise au sein du groupe. On avait le sentiment qu'il nous manquait un leadership efficace, composé de joueurs expérimentés qui n'hésitaient pas à dire aux plus jeunes que ce n'était pas le comportement des vrais Springboks."

Et les supporters, au courant de l'affaire, ont décidé d'accueillir leurs joueurs de façon glaciale. "Je ne me souviens d'aucune huée ce jour-là, mais le silence était en réalité pire. Quand les fans vous huent, cela montre qu'ils se soucient de vous, mais ce silence signifie qu'ils n'ont plus d'espoir", souffle Eben Etzebeth dans son livre. Une situation qui n'avait pas provoqué d'électrochoc car "quelques gars, sortis boire un verre avant le match, sont de nouveau sortis après et sont revenus ivres", a-t-il ajouté. Et de conclure : "La façon dont un joueur gère la défaite en dit beaucoup sur lui".