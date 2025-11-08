"Je me sentais effrayé" : l'enfer vécu par Ben O'Keeffe après le match France - Afrique du Sud à la Coupe du monde

Ce samedi 8 novembre 2026, le XV de France retrouve les Springboks dans un match comptant pour la tournée d'automne.

Des moments très difficiles, l'arbitre Ben O'Keeffe a vécu l'enfer la semaine après le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Afrique du Sud le 15 octobre 2023. La raison, des décisions plus que contestables qui ont peut être éliminé le XV de France alors que les Springboks se sont imposés en finale quelques jours plus tard face à la Nouvelle-Zélande.

"La France a eu des problèmes avec ma performance. Je pense que les retombées du match ont été les plus importantes que je n'ai jamais vécues. Je sais que ça restera maintenant pour le reste de ma carrière d'arbitrage. La semaine après le quart de finale a été l'une des plus difficiles de ma vie. Je me sentais effrayé à l'idée d'être en public" a notamment confié Ben O'Keeffe à Rugbypass.

L'arbitre a également eu un échange direct avec le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, ce dernier a indiqué que l'arbitre était conscient de certaines erreurs. "On perd ce match pour des raisons rugbystiques mais aussi des décisions arbitrales, avait déclaré le sélectionneur en conférence de presse. J'en ai parlé avec Ben O'Keeffe, qui m'a confié des choses (...) J'ai parlé de décisions (sur le quart de finale) et tout le monde était d'accord pour dire que certaines n'étaient pas bonnes. Et j'ai discuté ensuite avec Ben O'Keeffe de manière très fair-play, en tête à tête, et lui-même m'a dit qu'il n'était pas du tout satisfait de sa performance."

L'une des principales erreurs était un grattage récompensé de Kwagga Smith qui permettait aux Sud-Africains de passer à +4 au score (25-29) grâce à une pénalité lointaine d'Handré Pollard (69e). "Ce ballon est gratté par Kwagga Smith avec les coudes et les mains au sol, a expliqué Galthié. (...) Tout ça a été partagé à Shape of The Game avec l'ensemble des acteurs du rugby mondial. Nous voulons compter là-dessus, il faut compter sur nous sur ce travail sur les règles. On doit entendre notre perception, aussi." Malheureuremsent pour les Bleus, l'histoire est faite ainsi.