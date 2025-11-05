France - Afrique du Sud n'est pas diffusé sur France 2, cette chaîne a récupéré les droits

Le XV de France retrouve le terrain à l'occasion de la tournée d'automne.

Fans de rugby, faites attention. Une nouvelle fois, le XV de France disparait des radars de France 2 et France Télévisions pour se retrouver une nouvelle fois sur les antennes de TF1. Depuis leur prise de position sur les Bleus, TF1 réalise de nombreux cartons en avoisinant à chaque fois les 5 millions de téléspectateurs. Pour rappel, TF1 possède les droits jusqu'en 2025 et devra négocier pour la suite. Le groupe avait également obtenu les matchs préparatoires du XV de France pour la Coupe du monde 2023.

Et après le coup de sifflet final des trois rencontres de novembre, les téléspectateurs retrouveront Isabelle Ithurburu pour "L'Après-Match". Entourée de ses invités, elle recueillera les premières réactions et proposera un débrief complet de chaque soirée.

Le programme :