France - Afrique du Sud : que de regrets pour les Bleus encore battus par leur meilleur ennemi, le résumé du match

La France a, de nouveau, été battue par l'Afrique du Sud ce samedi au Stade de France après une rencontre où ils auront mené pendant de très longues minutes (17-32).

23:10 - Deux autres matchs pour relever la tête Ce France - Afrique du Sud n'était que le premier volet d'une tournée d'automne qui se poursuit dès la semaine prochaine. Les Bleus recevront les Fidji le samedi 15 novembre avant un affrontement face à l'Australie une semaine après.

23:06 - La France encore battue ! Bis repetita ! L'équipe de France s'incline, encore une fois, face à l'Afrique du Sud dans une rencontre où les Bleus auront mené pendant très longtemps.

23:03 - Il est temps que ça s'arrête (80') La France n'y arrive plus et subit les assauts de l'Afrique du Sud qui finit très très fort.

23:02 - L'essai est bien validé (78') Angus Gardner n'invalide pas l'essai sud-africain. Cruel scénario jusqu'au bout pour l'équipe de France qui va lourdement s'incliner.

23:00 - Nouvelle intervention de la vidéo (78') Peut-être un mini sursis pour la France car l'essai sud-africain qui être soumis au contrôle de la vidéo.

22:59 - Encore un essai pour les Boks ! (77') Le prodige sud-africain participe à la fête. Feinberg-Mngomezulu fait mine d'aller vers l'extérieur avant de repiquer vers l'en-but. La France craque encore et concède un quatrième essai.

22:57 - La France craque encore (75') Les Bleus ont été dominés de A à Z sur l'exercice de la mêlée. Ils sont encore pénalisés.

22:56 - Bieille-Barrey est de retour (74') L'ailier français revient dix minutes après avoir reçu son carton jaune qui a absolument tout changé dans ce France - Afrique du Sud.

22:54 - Feinberg-Mngomezulu ne se fait pas prier (72') Le demi d'ouverture sud-africain n'a plus qu'à transformer. Les Springboks créent le plus gros écart de ce France - Afrique du Sud.

22:53 - Le troisième essai de l'Afrique du Sud ! (71') Williams surprend tout le monde après être rentré à l'intérieur. Il trouve un trou de souris après une feinte de passe et conclut sous les poteaux. Ça se complique sérieusement pour les Bleus.

22:50 - Une 10e pénalité contre la France (70') C'est le problème numéro un des Bleus dans ce France - Afrique du Sud. La défense française est trop indisciplinée et concède déjà une dixième pénalité ce soir.

22:48 - L'Afrique du Sud va en touche (69') Les Springboks choisissent encore la touche ! Ils sont morts de faim et tentent d'inscrire un troisième essai alors que trois points supplémentaires leur auraient permis de prendre quatre points d'avance.

22:47 - Les Boks prennent confiance (68') Cet essai et le carton jaune reçu par Bielle-Biarrey donne évidemment des idées aux Boks qui ont le ballon. Les Bleus doivent faire le dos rond pour ne pas sombrer.

22:45 - Le poteau sauve les Bleus ! (66') Il y a toujours un point d'écart suite à la transformation manquée par Feinberg-Mngomezulu qui touche le poteau. Quel suspense dans ce France - Afrique du Sud.

22:44 - La double peine pour la France ! (65') Terrible enchainement pour le XV de France qui, après le carton jaune, cède sur un ballon porté après une touche. L'Afrique du Sud passe devant.

22:43 - Retour à 14 contre 14 (64') Louis Bielle-Biarrey écope d'un carton jaune pour en-avant volontaire. Les deux équipes sont donc à 14 contre 14 pendant dix minutes.

22:41 - Un doute sur un en-avant (64') La vidéo rentre encore en jeu dans ce France - Afrique du Sud. Bielle-Biarrey pourrait être sanctionné d'un en-avant volontaire.

22:40 - Encore une pénalité (64') Le XV de France défend tant bien que mal sur cette séquence et même à la limite de la légalité. L'arbitre de ce France - Afrique du Sud siffle à nouveau.

22:39 - L'Afrique du Sud n'a pas dit son dernier mot (62') Pour la première fois de la seconde période de ce France - Afrique du Sud, les Boks s'installent plutôt durablement dans les 22 mètres français. Touche à cinq mètres de l'en-but.

22:37 - Deux changements pour les Bleus (60') Lucu et Deporteere rentrent en jeu pour les 20 dernières minutes de ce France - Afrique du Sud. Le Garrec et Fickou cèdent leur place. Du côté de l'Afrique du Sud, Reinach est remplacé par Williams.

22:36 - Ramos toujours aussi précis (60') À l'heure de jeu, la France débloque le compteur de ce second acte grâce à la pénalité transformée de Ramos.

22:35 - La belle pression française (58') Le XV de France est récompensée sur ce gros travail défensif. Le contre de Jegou puis son conteste est gagnant. Pénalité pour la France qui plébiscite les trois points.

22:33 - Changement d'arrière pour l'Afrique du Sud (57') Willemse cède sa place dans ce France - Afrique du Sud. Il est remplacé par Libbok qui prend, lui même, la place de Feinberg-Mngomezulu au poste de demi-d'ouverture. Ce dernier glisse à l'arrière pour les 20 dernières minutes de la rencontre.

22:31 - Feinberg-Mngomezulu surpris ! (55') Le demi d'ouverture sud-africain avait été surpris par ce rebond capricieux. Il glisse mais Le Garrec aussi. Personne en profite mais c'était très limite.