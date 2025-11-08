France - Afrique du Sud : un énorme choc pour lancer la tournée d'automne, heure et chaîne TV

La France reçoit l'Afrique du Sud ce samedi au Stade de France pour un immense choc qui lance la tournée d'automne.

Une affiche de rêve pour lancer la tournée d'automne. L'équipe de France de rugby reçoit son nouveau meilleur ennemi, l'Afrique du Sud, au Stade de France. Un premier match électrique qui en précède deux autres prévus pour le 15 novembre face au Fidji et le 22 novembre prochain contre l'Australie. Et l'heure de la revanche a enfin peut-être sonnée pour des Bleus qui veulent faire oublier le très douloureux souvenir de la Coupe du monde 2023 et la défaite d'un point en quarts de finale (28-29). "Pour moi c'est la meilleure équipe au monde. La meilleure au monde qui ait jamais existé, même", a estimé le sélectionneur français Fabien Galthié.

De son côté, l'Afrique du Sud semble aborder avec sérénité ce déplacement en France. En tous cas, c'est ce qui découle de la communication des Springboks. Depuis un mois, la nation sud-africaine enchaine les provocations envers le XV de France sur les réseaux sociaux. Un post sur la transformation contrée de Ramos puis un sur la pénalité réussie qui a offert la victoire à l'Afrique du Sud lors de ce même quart de finale de la Coupe du monde 2023. Nul doute que le choc est déjà lancé et les Français devraient avoir les crocs.

Un peu plus de deux ans après cette cruelle défaite lors de la Coupe du monde 2023, les Bleus espèrent renouer avec la victoire face aux Springboks comme ils étaient parvenus à le faire lors de la tournée d'automne 2022. Les joueurs de Fabien Galthié s'étaient imposés sur le score étriqué de 30-26. En général, cette affiche nous réserve son lot de spectacle. La rencontre de ce samedi soir ne devrait pas faire exception.

A quelle heure débute le match France - Afrique du Sud ?

Le match France - Afrique du Sud débutera à 21h10 ce samedi soir. Il se déroulera au Stade de France de Saint-Denis, en région parisienne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Afrique du Sud ?

TF1 diffusera ce choc entre la France et l'Afrique du Sud. L'arbitre australien Angus Gardner sera au sifflet et sera scruté de très près car les décisions arbitrales ont souvent fait parler lors de cette confrontation.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Afrique du Sud ?

TF1+ et MyCanal proposeront une diffusion en streaming de ce France - Afrique du Sud.

Quelles compostions pour France - Afrique du Sud ?

La composition des Bleus est tombée ce jeudi matin. Après avoir connu leurs premières titularisations l'été dernier en Nouvelle-Zélande, Baptiste Erdocio et Régis Montagne continuent sur leur lancée et sont titularisés d'entrée. Malgré le retour de Maxime Lucu dans le groupe, c'est bien Nolan Le Garrec qui formera la charnière française avec Romain NTamack. Le XV de départ du XV de France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Barassi, 12. Fickou (cap.), 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ntamack, 9. Le Garrec ; 7. Boudehent, 8. Guillard, 6. Jelonch ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Montagne, 2. Marchand, 1. Erdocio.

Du côté Springboks, il faudra surveiller Sacha Feinberg-Mngomezulu qui considéré comme un petit prodige. Il évoluera avec le numéro 10 alors que Cheslin Kolbe, Eben Etzebeth, Cobus Reinach et Siya Kolisi font leur retour en France. Le XV de départ de l'Afrique du Sud : 15.Willemse ; 14. Kolbe ; 13. Kriel ; 12. De Allende ; 11. Arendse ; 10. Feinberg-Mngomezulu ; 9. Reinach ; 8. Wiese ; 7. P.S. Du Toit ; 6. Kolisi (cap.) ; 5. De Jager ; 4. Etzebeth ; 3. T. Du Toit ; 2. Marx ; 1. Venter.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Afrique du Sud ?

Betclic : France 1,97 / Nul 22 / Afrique du Sud 1,76

Unibet : France 1,96 / Nul 20 / Afrique du Sud 1,76

Winamax : France 1,96 / Nul 20 / Afrique du Sud 1,76