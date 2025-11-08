DIRECT. Toulon - La Rochelle : le RCT a pris le meilleur départ, suivez le match

Ce samedi, Toulon accueille La Rochelle à l'occasion de la 3e journée de Top 14. Un match de retard pour viser le podium.

En direct

17:24 - C'est la pause (17-7) A Mayol, Toulon vire en tête logiquement à la pause. Le RCT a pris un départ canon avec deux essais dans les 20 premières minutes avant de connaître un trou d'air, concédant un essai de Cancoriet. En toute fin de première acte, les hommes de Mignoni ont creusé l'écart grâce à un essai de Ribbans.

17:22 - Essai de Toulon ! (17-7) Devant, le RCT fait la différence avec Ludlam qui part au ras pour servir Ribbans après contact. Le deuxième ligne toulonnais, en puissance, file à l'en-but rochelais. Jaminet manque la transformation, 17-7.

17:19 - Le coup de canon de Jaminet (40') Depuis ses 22 mètres, Jaminet délivre un énorme jeu au pied qui termine en touche sur la ligne des 10 mètres rochelais.

17:18 - Dréan cadenassé en touche (38') Touché en bout de ligne, Dréan tente de faire la différence le long de la ligne de touche mais il est poussé en touche par Lagivala.

17:16 - Nowell remporte son duel (37') Dans les airs, l'Anglais remporte son duel face à Garcia. Les Rochelais vont user du pied pour occuper. Serin signe ensuite un grattage, pénalité en prime.

17:15 - Jaminet manque la pénalité (35') A un peu plus de 50 mètres légèrement sur la droite, Jaminet manque la pénalité. On en reste donc à 12-7.

17:14 - Kaddouri sanctionné (35') Sur la mêlée au niveau de la ligne médiane,Kaddouri est pénalisé pour un passage au sol. Jaminet va tenter cette pénalité lointaine.

17:14 - Kaddouri sanctionné (35') Sur la mêlée au niveau de la ligne médiane,Kaddouri est pénalisé pour un passage au sol. Jaminet va tenter cette pénalité lointaine.

17:12 - Essai refusé à La Rochelle ! Pour un hors jeu de Lavault sur la prise d'intervalle de Daunicuvu, Monsieur Marbot, après consultation de la vidéo, refuse l'essai des Rochelais qui étaient proche de prendre l'avantage dans cette partie.

17:07 - Abadie sanctionné (30') Les Toulonnais perdent un peu le fil depuis quelques minutes. Abadie est sanctionné sous le renvoi de Garcia. Les Rochelais sont déjà de retour dans les 22 mètres locaux.

17:04 - Cancoriet marque, La Rochelle se relance ! (12-5) Les Rochelais ouvrent enfin leur compteur dans cette partie. Cancoriet valide le bon travail des avants maritimes. La Rochelle se relance dans cette partie ! Hastoy transforme, 12-7.

17:01 - Le coup d'oeil d'Hastoy, 50-22 ! (28') L'ouvreur rochelais signe un délicieux petit jeu au pied qui vient terminer sa course à 10 mètres de l'en-but toulonnais. 50-22, les Rochelais vont bénéficier du lancer !

16:59 - Grattage salvateur de Cancoriet (26') Face à l'énorme pression toulonnaise dans les 22 mètres rochelais, Cancoriet signe un grattage salvateur. les Maritimes disposent ensuite d'une pénalité. le troisième ligne aile a été efficace dans ce ruck chaud.

16:58 - Ping-pong rugby (25') Après une séquence de ping-pong rugby entre Jaminet et Hastoy, le Rochelais concède du terrain. Les Varois disposent du ballon sur la ligne médiane.

16:56 - Hastoy manque sa chandelle (23') Légèrement dans son camp, Hastoy opte pour une chandelle beaucoup trop profonde. Jaminet a tout le temps d'ajuster un jeu au pied profond.

16:54 - Essai de Ferté ! Après avoir opéré un basculement, Toulon touche rapidement l'aile gauche avec Dréan qui joue parfaitement le deux contre un en fixant son vis à vis avant de servir Ferté qui file à l'essai. Jaminet transforme. Toulon mène désormais 12-0.

16:53 - Jaminet tout proche d'un nouvel en-avant (20') A réception d'un jeu au pied d'Hastoy, Jaminet capte le ballon en deux temps du bout des doigts avant de relancer plein axe.

16:51 - Jaminet vendange (19') Au large, alors que Jaminet disposait d'un surnombre énorme, l'arrière fait preuve de précipitation et commet un en-avant à cinq mètres. Grosse opportunité manquée par les Toulonnais.

16:50 - Hastoy manque la pénalité A 25 mètres sur la droite, Hastoy manque la pénalité. On en reste à 5-0.

16:48 - Hastoy va tenter les points (16') Suite à un hors-jeu toulonnais dans ses 15 mètres, La Rochelle profite de la pénalité pour tenter les points.

16:46 - Ollivon pénalisé (14') Le RCT est sanctionné pour la première fois de cette rencontre avec la faute d'Ollivon qui a traîné la patte dans le maul. Touche à suivre pour les Maritimes à 30 mètres.

16:45 - Lespiaucq manque le lancer (13') Sur la ligne médiane, le lancé de Lespiaucq est bien trop profond. Toulon en profite pour trouver de l'avancée sur l'aile de Dréan.

16:43 - Grosse défense toulonnaise (11') Face au groupé pénétrant constitué autour de Skelton à 20 mètres, le pack toulonnais stoppe l'avancée maritime. Berjon se résout à ouvrir. Kaddouri commet ensuite un en-avant au contact.

16:41 - Carton jaune contre Favre Le centre rochelais paie l'indiscipline de son équipe en ce début de partie. il écope d'un carton jaune alors que Jaminet a manqué la transformation.