Toulon - La Rochelle : un choc de cadors avec objectif podium, heure et chaîne TV

Ce samedi à 16h30, Toulon accueille La Rochelle à l'occasion de la 3e journée de Top 14. Un match de retard pour viser le podium.

En ce jour de France - Afrique du Sud, la plupart des équipes de Top 14 sont en vacances sauf deux écuries, Toulon et La Rochelle, qui vont devoir s'atteler à un match en retard, annulé lors de la 3e journée pour cause d'orages. Un véritable choc qui permettra à l'une des deux équipes de prendre place sur le podium du championnat à minima. Toulon, qui reste sur un carton infligé au LOU à domicile (54-21) a l'occasion d'assumer son statut de prétendant numéro 1 au Bouclier de Brennus derrière les mastodontes toulousains et bordelais. Pierre Mignoni va d'ailleurs pouvoir compter sur les retours d'Ollivon et Dréan, libérés par Fabien Galthié.

En face, le Stade Rochelais a définitivement enclenché la marche avant. La formation de Ronan O'Gara reste sur trois victoires consécutives dont une victoire à l'extérieur à Lyon (19-36). Un succès en terres varoises et les Maritimes rejoindraient Toulouse en tête du Top 14. Une occasion en or pour des Rochelais qui se présentent avec une solide composition d'équipe, bien décidés à frapper un grand coup à Mayol. Il faut dire que La Rochelle est un poison pour les Toulonnais : sur les 15 derniers affrontements entre ces deux équipes, le Stade Rochelais s'est imposé à 11 reprises.

A quelle heure débute Toulon - La Rochelle ?

Le coup d'envoi de Toulon - La Rochelle sera donné à 16h30 au stade Mayol de Toulon.

Sur quelle chaîne suivre Toulon - La Rochelle ?

Toulon - La Rochelle est à retrouver sur Canal+.

Quelles sont les compositions de Toulon - La Rochelle ?

Toulon. 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Smaïli, 12. Sinzelle, 11. Ferté ; 10. Garcia, 9. Serin ; 8. Ollivon, 7. Abadie, 6. Ludlam ; 5. Alainu'uese, 4. Ribbans (cap.) ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. D. Brennan.

La Rochelle. 15. Leyds (cap.) ; 14. Nowell, 13. Favre, 12. Daunivucu, 11. Lagivala ; 10. Hastoy, 9. Berjon ; 8. Haddad, 7. Andjisseramatchi, 6. Cancoriet ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Sorin, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Kaddouri.