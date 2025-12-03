DIRECT. Tirage de la Coupe du monde de rugby 2027 : le XV de France sait déjà ce qui l'attend
Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby se déroule ce mercredi à partir de 10h.
- Le XV de France connaît déjà ses futurs adversaires, ou presque. Avant le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby qui se déroule ce mercredi 3 décembre en Australie, la bande à Fabien Galthié sait qu'elle sera dans le chapeau 1 et connaît donc ses potentiels futurs adversaires.
- Dans le chapeau 2 de ce tirage au sort de la Coupe du monde de rugby, les Bleus affronteront l'Australie, les Fidji, l'Ecosse, l'Italie, le pays de Galles ou le Japon. Dans le chapeau 3 ce sera un adversaire parmi la Géorgie, l'Espagne, l'Uruguay, les États-Unis, les Samoa ou le Chili. Et enfin, le dernier adversaire possible de ce tirage au sort, le plus "simple" sur le papier, se trouvera parmi le Portugal, la Roumanie, Hong Kong, le Zimbabwe, les Tonga ou encore le Canada.
- Le meilleur tirage pour la France pourrait être pays de Galles, Etats-Unis et Hong Kong. Le pire serait l'Australie, la Géorgie et les Tonga. Le calendrier des rencontres ne sera annoncé qu'à partir de février 2026. Voici les chapeaux de ce tirage :
- Chapeau 1 : Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande - Angleterre - Irlande - France - Argentine
- Chapeau 2 : Australie - Fidji - Écosse - Italie - Pays de Galles - Japon
- Chapeau 3 : Géorgie - Espagne - Uruguay - États-Unis - Samoa - Chili
- Chapeau 4 : Portugal - Roumanie - Hong Kong - Zimbabwe - Tonga - Canada
- Avec le nouveau format de la Coupe du monde, les équipes qui sortiront premières des poules E et F affronteront en 8e de finale une équipe classée 2e puis, en cas de qualification pour les quarts, une autre équipe classée 2e. La France a donc intérêt de se retrouver dans ces poules.
08:40 - Une conférence de presse de Galthié est attendue
Juste après le tirage au sort de ce Mondial qui se déroulera donc à partir de 10h, une grande conférence de presse sera organisée dans les locaux de TF1 avec le sélectionneur Fabien Galthié qui analysera et répondre aux questions sur les futurs adversaires de la Coupe du monde de rugby.
08:20 - Un format inédit pour la phase finale
Avec six groupes de quatre dans ce tirage au sort, les deux meilleures équipes de chaque poule, ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes, se qualifieront automatiquement pour la phase finale. Davantage de nations pourront donc atteindre les matchs à élimination directe. Et dans le détail, pour la toute première fois dans l’histoire de la Coupe du monde de rugby masculine, les vainqueurs des poules A, B, C et D affronteront les quatre meilleures équipes classées troisièmes. Les vainqueurs des poules E et F rencontreront les deuxièmes des poules D et B, tandis que les deuxièmes des poules A et C s’opposeront aux deuxièmes des poules E et F.
08:00 - Le déroulé du tirage
Dans le détail, rien de difficile, les équipes seront tirées au hasard dans les poules A, B, C, D, E et F en commençant par le chapeau 4. Il n’y a qu’une seule exception avec l’Australie qui sait déjà qu’elle sera dans la poule A, car elle est le pays hôte et disputera donc le match d’ouverture le 1er octobre 2027.
07:40 - La France dans le chapeau 1
Pas étonnant vous allez me dire, et pourtant. Le XV de France aurait pu perdre leur place dans cette première partie du tirage en cas de contre performance contre les Fidji et surtout l'Australie dans le cadre de la tournée d'automne d'il y a quelques jours. Mais heureusement pour Fabien Galthié et ses hommes, le travail a été fait et malgré son statut de pays hôte, l'Australie sera dans le chapeau 2.
07:15 - Comment suivre le tirage ?
Pas de diffusion à la TV pour le tirage, vous allez pouvoir le suivre en direct sur notre page et via les canaux officiels de World Rugby.