DIRECT. Tirage de la Coupe du monde de rugby 2027 : jackpot pour le XV de France, l'Australie avec la Nouvelle-Zélande, tous les groupes

À deux ans de la Coupe du monde de rugby en Australie, le XV de France connaît désormais ses adversaires après le tirage au sort réalisé ce mercredi 3 décembre.

12:35 - Fin de la conférence de presse C'est terminé pour Fabien Galthié, pas la conférence de presse du siècle en raison du manque de matière et la difficulté de se projeter réellement vers la Coupe du monde de rugby 2027, mais une chose est certaine, la France veut être championne du monde. Merci d'avoir suivi le live depuis ce matin, c'est terminé également pour nous !

12:28 - La France vise le titre "Oui, c'est notre ambition. Ca sera très difficile. C'est plus facile de ne pas l'être que d'obtenir ce Graal. L'équipe de France ne l'a jamais fait et notre ambition c'est de l'atteindre. Pour nous le staff, pour les joueurs qui composent cette équipe. A jamais les premiers, potentiellement" a lancé le sélectionneur du XV de France.

12:18 - Le tirage 18 mois avant ? "Pas grave" pour Galthié "Je ne vois pas trop la hiérarchie bouger d'ici là. Tirage critiqué, je ne sais pas pourquoi. Peut-être si on le compare au football ? Ca permet assez tôt à toutes les nations de connaître leur camp de base et l'horaire de leurs matchs. L'Australie, c'est une destination lointaine pour toutes les nations et j'imagine qu'il y a une volonté d'accompagner les supporters, etc, ça aide à avoir une vision."

12:13 - L'avis de Galthié sur les USA "La dernière fois qu'on les a affrontés c'était lors de la Coupe du monde 2019. Ils sont dans un environnement qui les emmène rarement jouer contre les grandes nations du rugby européen. Pour le rugby mondial, c'est une belle chose de pouvoir affronter des nations qui peuvent être potentiellement des nouvelles terres du rugby."

12:10 - Sur la préparation "On apprend des expériences précédentes. On sait qu'on aura deux semaines de plus entre la finale du Top 14 et le début de notre préparation. On aura trois matchs de préparation en Europe, je ne peux pas vous en dire plus mais ce sera trois beaux matchs de préparation. Ensuite il faudra voyager et avoir un délai suffisant pour s'adapter au décalage horaire. C'est une vision sur cinq mois: 1 mois de regénération après la finale du Top 14, deux mois de préparation et deux mois de compétition jusqu'à la finale, notre ambition" explique le sélectionneur du XV de France.

12:08 - "On va quand même prendre le temps et respecter l'ensemble des équipes" lance Galthié "Ca nous a projeté sur la compétition. C'est déjà demain. Cette Coupe du monde, on l'attend de pied ferme. Avec le statut de tête de série, on pouvait imaginer qu'on aurait une poule abordable. On va quand même prendre le temps et respecter l'ensemble des équipes qui se sont qualifiées pour cette compétition. C'est vrai qu'après on a un parcours qui pourrait nous emmener éventuellement en demi-finale, où se situe l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud. C'est 9 titres de champions du monde qui sont dans ce tableau" explique le coach des Bleus.

12:00 - Une conférence de presse dans quelques instants Le sélectionneur de l'équipe de France va avoir l'opportunité d'analyser et de commenter ce tirage au sort de la Coupe du monde de rugby. Une conférence de presse, en présence de Fabien Galthié, est prévue à 12h30.

11:50 - Les poules de la Coupe du monde de rugby 2027 Et voici, pour rappel, la composition des groupes de cette Coupe du monde de rugby 2027 après ce tirage au sort.

11:35 - Le groupe de la mort Pour sa première participation à une Coupe du monde de rugby, Hong Kong Chine n'a pas vraiment été gâté puisqu'ils ont hérité d'un groupe particulièrement relevé qui pourrait presque s'apparenter au fameux groupe de la mort. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Chili accompagneront les Hongkongais.

11:20 - Le calendrier dévoilé le 3 février prochain Si le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby a eu lieu, le calendrier définitif des matchs ne sera pas encore dévoilé tout de suite. Il faudra attendre le 3 février prochain pour connaître l'ordre des rencontres.

11:05 - Vers un immense choc en quarts de finale ? Toujours dans le jeu des projections, ce tirage au sort de la Coupe du monde de rugby permet de rêver encore un peu plus pour les amateurs de rugby, un peu moins pour les Sud-Africains et les Néo-Zélandais. En effet, Springboks et All Blacks pourraient se croiser dès les quarts de finale de la compétition. Ce serait un remake de la dernière finale.

10:50 - Un peu de projection pour la France Les Bleus s'en sortent plutôt bien après ce tirage au sort de la Coupe du monde de rugby et devraient, sauf grosse surprise, finir en tête du groupe E. Et si on se projette un peu, la France pourrait ensuite affronter, en huitièmes de finale, le deuxième du groupe D. Ça devrait être l'Écosse avant un éventuel quart de finale contre le deuxième de la poule C ou de la poule F. Le chemin pourrait donc s'ouvrir assez facilement jusqu'en demi-finale où les Bleus pourraient retrouver vraisemblablement la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud.

10:35 - Les groupes complets de la Coupe du monde de rugby Voici l'intégralité des groupes pour le Mondial en Australie en 2027 : Groupe A

Nouvelle-Zélande

Australie

Chili

Hongkong

Groupe B

Afrique du Sud

Italie

Géorgie

Roumanie

Groupe C

Argentine

Fidji

Espagne

Canada

Groupe D

Irlande

Ecosse

Uruguay

Portugal

Groupe E

France

Japon

Etats-Unis

Samoa

Groupe F

Angleterre

Pays de Galles

Tonga

Zimbabwe

10:31 - Tous les groupes sont complets ! Le tirage au sort de la Coupe du monde de rugby se termine. L'Angleterre est dans le groupe F avec les Gallois, le Zimbabwe et le Tonga. L'Irlande sera avec l'Écosse, l'Uruguay et le Portugal. Dans le groupe C, l'Argentine sera avec les Fijdi, l'Espagne et le Canada. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud, l'Italie, la Géorgie et la Roumanie s'affronteront. Enfin dans le groupe A, énorme choc en prévision avec un Nouvelle-Zélande - Australie. Le Chili et Hong Kong Chine complètent la poule A.

10:29 - Le chapeau 1 et la France ! La France connait ses adversaires ! Le Japon, les États-Unis et le Samoa se présenteront face aux Bleus dans le groupe E.

10:28 - Les Fidji bien lotis Dans le groupe C, les Fidji sont avec l'Espagne et le Canada alors que l'Ecosse se retrouve avec l'Uruguay et le Portugal.

10:27 - Les Pays de Galles dans la poule F Les Gallois rejoignent le Zimbabwe et le Tonga dans le groupe F. Le Japon est tiré au sort et est placé dans le groupe E avec les États-Unis et le Japon.

10:27 - Fin du chapeau 3 Le Chili est avec l'Australie et Hong-Kong Chine dans le groupe A. La Géorgie est tirée au sort et sera dans le groupe B avec la Roumanie. Place au chapeau 2.

10:26 - L'Uruguay et l'Espagne tirés au sort Les Uruguayens seront dans le groupe D et le Portugal alors que l'Espagne est placée dans le groupe C avec le Canada.

10:25 - Le chapeau 3 désormais Et le Tonga rejoint le Zimbabwe dans le groupe F alors que les États-Unis se retrouvent dans le groupe E avec le Samoa.

10:25 - Hong Kong Chine avec l'Australie Alors que la Roumanie se retrouve dans le groupe B, Hong-Kong Chine rejoint l'Australie dans la poule A.

10:24 - Le Portugal et le Canada fixés Les Portugais rejoignent le groupe D alors que le Canada file dans la poule C.

10:24 - Le Samoa dans le groupe E Dan Carter tire ensuite le Samoa qui rejoint le groupe E.

10:23 - Le Zimbabwe dans le groupe F Première équipe tirée au sort dans ce tirage au sort de la Coupe du monde de rugby, le Zimbabwe qui rejoint le groupe F.