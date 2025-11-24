Tirage au sort de la Coupe du monde de rugby 2027 : le tirage possible du XV de France, date et chapeaux

Le tirage au sort du Mondial de rugby est imminent et le XV de France est désormais fixé sur ce qui pourrait l'attendre.

Quatre ans après la France, la Coupe du monde de rugby posera ses valises en 2027 chez les Wallabies, en Australie. Et pour ce Mondial, les Bleus se retrouveront dans le chapeau 1, celui des têtes de série avec l'Afrique du Sud, la Nouvelle Zélande, l'Angleterre, l'Irlande et l'Argentine. Ils éviteront donc un très gros morceau, mais pourrait retrouver des équipes coriaces comme l'Ecosse, le pays de Galles, ou encore et surtout, les Australiens ! Le chapeau 3 et 4 ne comportent pas de grosses équipes, mais attention tout de même à la Géorgie, les Samoa, les Tonga... Voici le meilleur et le pire tirage selon nous.

Le meilleur tirage : France, Japon, Etats-Unis, Hong Kong

Le pire tirage : France, Australie, Géorgie, Tonga

Les chapeaux

Chapeau 1 : Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande - Angleterre - Irlande - France - Argentine

- Argentine Chapeau 2 : Australie - Fidji - Écosse - Italie - Pays de Galles - Japon

Chapeau 3 : Géorgie - Espagne - Uruguay - États-Unis - Samoa - Chili

Chapeau 4 : Portugal - Roumanie - Hong Kong - Zimbabwe - Tonga - Canada

Quelle date pour le tirage ?

Le tirage au sort de la Coupe du monde se déroulera le 3 décembre 2025 à Sydney, vers 10h, heure française.

Le format du tirage

C'est la première fois que toutes les équipes participantes seront connues au moment du tirage au sort. Le tournoi comprendra six poules de quatre équipes. Le classement mondial masculin de World Rugby à la fin des internationaux de novembre sera utilisé pour créer quatre groupes de six équipes, chaque groupe étant tiré au sort dans les poules A, B, C, D, E ou F.

Les deux meilleures équipes de chaque poule ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe, ce qui permettra à davantage de nations d'atteindre cette étape, garantissant ainsi que chaque match compte et rendant la compétition plus captivante.

Pour la toute première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de Rugby, les vainqueurs des poules A, B, C et D affronteront les quatre meilleures équipes classées troisièmes, les vainqueurs des poules E et F rencontreront les deuxièmes des poules D et B, et les deuxièmes des poules A et C s'opposeront aux deuxièmes des poules E et F.