Tirage au sort Coupe du monde de rugby 2027 : le XV de France en danger, date, heure et format

Le tirage au sort du Mondial de rugby est imminent et le XV de France pourrait perdre gros à la fin de la tournée d'automne.

Quatre ans après la France, la Coupe du monde de rugby posera ses valises en 2027 chez les Wallabies, en Australie. Et pour ce Mondial, un danger plane sur les Bleus, l'exclusion du chapeau 1. Après le revers très important face à l'Afrique du Sud au lancement de la tournée d'automne, le XV de France n'a désormais pas le droit à l'erreur face à l'Australie sous peine de perdre leur place de tête de série au classement world rugby. La défaite concédée face aux Springboks combinée à la victoire de l'Angleterre sur les Fidji vaut en effet à la France de reculer d'un rang et de ne pointer désormais qu'à la cinquième place d'une hiérarchie dominée par l'Afrique du Sud devant la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Angleterre.

Ce samedi, en cas de défaite face aux Wallabies au Stade de France, les hommes de Fabien Galthié ne doivent pas s'incliner par plus de 15 points d'écart. Ce scénario placerait le XV de France dans le deuxième chapeau lors du tirage au sort des six poules de quatre équipes, avec donc un adversaire relevé à affronter dès le premier retour. Une chose habituelle sous l'ancien format, rappelons que les Bleus avaient affronté la Nouvelle Zélande dès la phase de poules en 2023.

Quelle date pour le tirage ?

Le tirage au sort de la Coupe du monde se déroulera le 3 décembre 2025 à Sydney, vers 10h, heure française.

Le format du tirage

C'est la première fois que toutes les équipes participantes seront connues au moment du tirage au sort. Le tournoi comprendra six poules de quatre équipes. Le classement mondial masculin de World Rugby à la fin des internationaux de novembre sera utilisé pour créer quatre groupes de six équipes, chaque groupe étant tiré au sort dans les poules A, B, C, D, E ou F.

Les deux meilleures équipes de chaque poule ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe, ce qui permettra à davantage de nations d'atteindre cette étape, garantissant ainsi que chaque match compte et rendant la compétition plus captivante.

Pour la toute première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de Rugby, les vainqueurs des poules A, B, C et D affronteront les quatre meilleures équipes classées troisièmes, les vainqueurs des poules E et F rencontreront les deuxièmes des poules D et B, et les deuxièmes des poules A et C s'opposeront aux deuxièmes des poules E et F.