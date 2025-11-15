Tirage au sort Coupe du monde de rugby 2027 : les Bleus exclus du chapeau 1 ? Date et format inédit

Comme pour la Coupe du monde de foot, le tirage au sort du Mondial de rugby est imminent.

Quatre ans après la France, la Coupe du monde de rugby posera ses valises en 2027 chez les Wallabies, en Australie. Et pour ce Mondial, un danger plane sur les Bleus, l'exclusion du chapeau 1. Après le revers très important face à l'Afrique du Sud au lancement de la tournée d'automne, le XV de France n'a pas le droit à l'erreur face aux Fidji et l'Australie sous peine de perdre leur place de tête de série au classement world rugby. La défaite concédée face aux Springboks combinée à la victoire de l'Angleterre sur les Fidji vaut en effet à la France de reculer d'un rang et de ne pointer désormais qu'à la cinquième place d'une hiérarchie dominée par l'Afrique du Sud devant la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Angleterre.

Attention, il n'y a toutefois pas péril en la demeure car les 6 premiers seront dans le chapeau 1 de ce tirage. "On a besoin d'être dans le chapeau 1. Pour se retrouver dans cette configuration, c'est simple: il faut remporter la tournée d'automne ", confiait William Servat cet été. Une défaite contre les Fidji et un large revers contre l'Australie pourraient toutefois valoir à la France de reculer jusqu'à la septième place.

Quelle date pour le tirage ?

Le tirage au sort de la Coupe du monde se déroulera le 3 décembre 2025.

Le format du tirage

C'est la première fois que toutes les équipes participantes seront connues au moment du tirage au sort. Le tournoi comprendra six poules de quatre équipes. Le classement mondial masculin de World Rugby à la fin des internationaux de novembre sera utilisé pour créer quatre groupes de six équipes, chaque groupe étant tiré au sort dans les poules A, B, C, D, E ou F.

Les deux meilleures équipes de chaque poule ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe, ce qui permettra à davantage de nations d'atteindre cette étape, garantissant ainsi que chaque match compte et rendant la compétition plus captivante.

Pour la toute première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de Rugby, les vainqueurs des poules A, B, C et D affronteront les quatre meilleures équipes classées troisièmes, les vainqueurs des poules E et F rencontreront les deuxièmes des poules D et B, et les deuxièmes des poules A et C s'opposeront aux deuxièmes des poules E et F.