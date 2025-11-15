"Une raclée et une déculottée" : un ancien international tacle sèchement le XV de France

Un ancien joueur de l'équipe de France a critiqué la prestation des Bleus face à l'Afrique du Sud.

Le XV de France a perdu assez sèchement la semaine dernier face à l'Afrique du Sud dans son stade de France malgré une supériorité numérique de presque une mi temps. Si les Bleus ont mené au score une bonne partie de la rencontre, ils se sont effondrés à l'heure de jeu.

Denis Charvet, ancien international français, considère que le XV de France a subi une véritable déroute face à l'Afrique du Sud. "On ne peut pas dire qu'on a dominé une équipe alors qu'elle t'a renvoyé chez toi sans arrêt et que tu ne fais aucune différence ballon en main", a-t-il expliqué sur RMC. "À chaud, tu n'as pas la même réaction. Quand tu es joueur et que tu sors d'un match comme ça, tu es lessivé et tu n'as pas la lucidité pour reconnaître (que tu as pris une claque). Je pense qu'ils vont revoir le match à la vidéo et ça va être… Une raclée et une déculottée ? Je pense que c'est ce que Fabien Galthié va dire (...) Erasmus (le coach sud-africain, NDLR) joue aux échecs, Galthié a joué aux dames. Erasmus a toujours un temps d'avance, c'est incroyable. Ce que fait Erasmus il faut en parler, il faut s'arrêter sur cet homme-là. Pour moi c'est un génie. Il apporte des solutions à un groupe et à un collectif comme rarement un manager a été capable de le faire".