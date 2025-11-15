Angleterre - Nouvelle-Zélande : un retour capital chez les All Blacks... chaîne, compos

Au Twickenham Stadium, en ce samedi 15 novembre, l'Angleterre reçoit la Nouvelle-Zélande. C'est un choc cinq étoiles entre deux nations majeures du rugby mondial.

La passe de dix pour l'Angleterre ? Invaincu depuis le 1er février dernier, et un revers en Irlande, le XV de Rose est dans une forme resplendissante. Lors de cette série, la bande à Itoje a notamment vaincu l'Australie, l'Argentine, par deux fois, la France ou encore l'Écosse. De quoi aborder le rendez-vous face aux All Blacks avec un peu plus de confiance ? "C'est toujours un énorme défi de jouer la Nouvelle-Zélande, a concédé l'ouvreur George Ford. C'est une excellente équipe. Nous savons que lorsque nous jouons contre la Nouvelle-Zélande, nous affrontons des joueurs exceptionnels, très bien entraînés. C'est un défi que nous sommes impatients de relever. Nous sommes à domicile, et nous sommes confiants. Nous pensons être dans de bonnes conditions pour bien jouer."

Chahutée notamment par l'Afrique du Sud lors du dernier Rugby Championship, la Nouvelle-Zélande reste sur quatre succès de rang, dont un obtenu en Écosse. Pour cette partie, le sélectionneur Scott Robertson peut compter sur le retour de Scott Barrett. Le capitaine des All Blacks est remis d'une entaille au niveau d'une jambe. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le XV de la Rose, tant le deuxième ligne est un rouage important du dispositif néo-zélandais. "De toute manière, il ne fait aucun doute que, face à la Nouvelle-Zélande, l'équipe va devoir puiser dans ses ressources les plus infinies, a informé Steve Borthwick. L'équipe va devoir aller dans un endroit où il n'y aura que de la douleur et de la souffrance. Lors de ces moments, il faudra encore courir. Il va falloir réaliser la performance collective la plus altruiste jamais réalisée par l'Angleterre. Les joueurs vont devoir vraiment se donner à fond." La Nouvelle-Zélande a remporté 36 des 46 test-matchs contre l'Angleterre, qui a fait deux fois match nul et n'en a remporté que huit.

Dans le cadre de la tournée de novembre, le Twickenham Stadium accueille un choc : Angleterre - Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 16h10.

Comme c’est le cas pour la plupart des rencontres de cette tournée de novembre, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Angleterre - Nouvelle-Zélande. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports 1.

Pour suivre Angleterre - Nouvelle-Zélande en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect.

La composition du XV de la Rose pour ce choc Angleterre - Nouvelle-Zélande : Steward - Roebuck, Lawrence, Dingwall, Feyi-Waboso - (o) Ford, (m) Mitchell - S. Underhill, Earl, Pepper - Coles, Itoje (cap.) - Heyes, George, Baxter.

La composition des All Blacks pour cette affiche Angleterre - Nouvelle-Zélande : W. Jordan - L. Carter, Proctor, Tupaea, Fainga'anuku - (o) B. Barrett, (m) Roigard - A. Savea, Lakai, Parker - Holland, S. Barrett (cap.) - Newell, C. Taylor, De Groot.